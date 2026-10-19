الكويت تشارك في اجتماع استثنائي للجنة العمليات والتدريب للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون

شاركت دولة الكويت في الاجتماع الاستثنائي للجنة العمليات والتدريب للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض.

وترأس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن رائد السكران.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون العسكري الخليجي بهدف تطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات العملياتية والتدريبية بما يسهم في تعزيز التنسيق الدفاعي المشترك وتحقيق التكامل الميداني بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.