“نزاهة” تطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية

الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" تطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أطلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاثنين برنامجا تدريبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (دور الهيئة واختصاصاتها) لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 20 جهة حكومية ويستهدف الإشرافيين في الجهات الحكومية.

وذكرت (نزاهة) في بيان صحفي أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية ورفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من الفساد ومواجهته.

وأضافت أن البرنامج يجسد حرصها على توضيح دورها واختصاصاتها وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية بما يسهم في تكامل الجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ الثقة في العمل المؤسسي إذ يمثل انطلاقة لسلسلة من البرامج التدريبية التي حرصت على إعدادها لتلبية احتياجات الجهات المختلفة ودعوة الجهات الحكومية للمشاركة فيها.

وأوضحت أن البرنامج يتناول دور الهيئة واختصاصاتها ومفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد وأهمية الوقاية من الفساد وتعزيز المسؤولية الوظيفية ودور العاملين في الجهات في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتزويد العاملين فيها بالمعرفة اللازمة حول الأطر القانونية والإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد.

وبينت أن البرنامج مختص بالإشرافيين لدورهم في توجيه فرق العمل وتعزيز الالتزام في بيئة العمل ودعم تطبيق الإجراءات الرقابية والوقائية داخل جهاتهم مؤكدة أنه سيتم عقد البرنامج للفئة التنفيذية بالجهات الحكومية في فبراير القادم.

وأفادت بأن البرنامج يناقش في يومه الأول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقانون إنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها إلى جانب دورها على الصعيد الدولي وموضوع إقرارات الذمة المالية والفئات الخاضعة لها وآلية تقديم الإقرارات ومواعيدها والإجراءات المرتبطة بفحصها والعقوبات ذات الصلة.

وأشارت إلى شرح الجرائم التي يجرمها قانون إنشاء الهيئة وآليات رصد البلاغات واستقبالها وإجراءات حماية المبلغين ومكافأتهم موضحة أهمية التعريف بهذه الجوانب على تعزيز فهم المشاركين للقنوات والإجراءات المعتمدة وأهمية الإبلاغ والتعاون في دعم جهود الهيئة لمكافحة الفساد وتسليط الضوء على دور الوقاية في تعزيز النزاهة والشفافية والتعريف بأساليب الوقاية من الفساد.

وأكدت الهيئة سعيها لبناء معرفة مؤسسية أوسع باختصاصات الهيئة والتشريعات ذات الصلة وتمكين المشاركين من الإسهام في نشر الوعي داخل جهاتهم ودعم الممارسات التي تعزز النزاهة وتحفظ المال العام. وذكرت أن باب المشاركة متاح للراغبين بالالتحاق في البرامج التدريبية المقبلة التي ستنفذها خلال الشهر الحالي حتى فبراير 2027 بهدف توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين بالجهات الحكومية.

وأوضحت أن البرامج التدريبية المقبلة ستتضمن التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون تعارض المصالح ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة إلى جانب برنامج عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري وبرنامج الحوكمة المؤسسية.