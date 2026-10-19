وزيرة الشؤون تؤكد أهمية دعم المبادرات المتخصصة لخدمة ذوي صعوبات التعلم

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماعها مع ممثلي جمعية الديسليكسيا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين أهمية دعم المبادرات المتخصصة في خدمة الأشخاص ذوي صعوبات التعلم وتطوير برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لهم بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز دمج المستفيدين في المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويلة مع ممثلي جمعية الديسليكسيا للاطلاع على أنشطتها وبرامجها المتخصصة في التعامل مع حالات عسر القراءة وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الخليجي.

واطلعت خلال الاجتماع على جهود الجمعية ونتائج برامجها المقدمة للمستفيدين من خدماتها إلى جانب الاستعدادات لعقد مؤتمر الديسليكسيا وأعمال اللجان المعنية بتنظيمه.

وبحثت مع ممثلي الجمعية إمكانية نقل تجربتها وخبراتها في التعامل مع حالات عسر القراءة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.