المجلس البلدي يوافق على إضافة أنشطة للمستشفى البيطري الخاص بمنطقة السالمية

أمانة مجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إضافة أنشطة إلى المستشفى البيطري الخاص بمنطقة السالمية.

وأضاف المجلس أن الأنشطة المضافة هي بيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها وبيع الأدوية البيطرية ومعدات البيطرة بنسبة 1 في المئة من مساحة 2112 مترا مربعا.

ووافق المجلس على إعادة تصميم وتوسعة مخرج شارع 81 من منطقة الشعب البحري بحيث يتم توسعة الحارة التخزينية.

وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المتعلق بتعديل لائحة الزراعة بشأن إقامة الأسوار من الشبك الخفيف في قسائم السكن الخاص المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتزويده بالرأي الفني.