سمو أمير البلاد والرئيس الفرنسي يتبادلان قلادة “مبارك الكبير” و”وسام جوقة الشرف الفرنسي الأكبر”

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يقلّد الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية قلادة مبارك الكبير

قلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة (قلادة مبارك الكبير)، تقديرا وامتنانا من الشعب الكويتي لفخامته ولتعزيز وتقوية العلاقات الطيبة بين جمهورية فرنسا الصديقة ودولة الكويت، كما قام فخامته بتقليد سموه (وسام جوقة الشرف الفرنسي الأكبر)، وهو أعلى وسام وطني فرنسي بأرفع درجة فيه، وذلك تقديرا للدور البارز لسموه في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية فرنسا الصديقة على جميع الأصعدة وذلك بقصر بيان صباح اليوم.