وزيرة الشؤون: اعتماد “منصة المرأة” لدعم تمكينها ومشاركتها في التنمية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة تترأس الاجتماع الرابع للجنة شؤون المرأة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين اعتماد (لجنة شؤون المرأة) مشروع (منصة المرأة) المقدم من شركة (مايكروسوفت) بهدف دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي عقب ترؤسها الاجتماع الرابع للجنة إن الاجتماع ناقش مستجدات مؤشر البنك الدولي (المرأة والأعمال والقانون) إلى جانب بحث عدد من الموضوعات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع استعراض أعمال (فريق المنصة والمبادرات) و(فريق التشريعات والمؤشرات) ومتابعة ما تم إنجازه بشأن التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة.

وأكدت الحويلة حرص اللجنة على تكثيف العمل وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمكانة المرأة الكويتية وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.