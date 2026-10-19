مؤتمر الكلية الكندية في الكويت TEFL Kuwait لعام 2026 يجمع نخبة من التربويين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تطوير مستقبل التعليم

اختُتمت بنجاح، في 18 أكتوبر 2026، فعاليات المؤتمر الذي استضافته الكلية الكندية في الكويت (CCK) بالتعاون مع جمعية معلمي اللغة الإنجليزية في الكويت (TEFL Kuwait) لعام 2026، برعاية مجلس الجامعات الخاصة ، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي(KFAS) .

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من التربويين والباحثين والقيادات الأكاديمية من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مشاركين من آسيا وأمريكا الشمالية. كما استقطب المؤتمر نخبة من المتحدثين والمشاركين المتميزين من دول عدة، من بينها كندا، مما يعكس المكانة المتنامية لدولة الكويت بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار التربوي والتطوير المهني.

واستُهلت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عثمان بودي، رئيس مجلس أمناء الكلية الكندية في الكويت، تلتها كلمة ممثل الجهة الراعية، الدكتور جاسم محمد العلي، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.

كما شهد حفل الافتتاح كلمات خاصة ألقاها ضيف شرف المؤتمر، معالي الشيخ محمد أحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية (AAIoT) ، والسيدة رنا خان، رئيسة جمعية TEFL Kuwait والمنظمة الرئيسية للمؤتمر.

وتضمّن حفل الافتتاح أيضاً كلمة مسجلة للدكتور خالد البقاعين، رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين قطاعات التعليم والبحث العلمي والتقنيات الناشئة.

مؤتمر الكلية الكندية في الكويت TEFL Kuwait لعام 2026 يجمع نخبة من التربويين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تطوير مستقبل التعليم

وحضر مراسم الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سعادة السيدة تارا شورووتر، سفيرة كندا لدى دولة الكويت، والدكتور بسام الفيلي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع نشر العلوم في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وتضمّن البرنامج العلمي للمؤتمر محاضرات رئيسية قدمها كل من الدكتور ستافروس هادجيسولومو، والدكتورة زينب المعراج، والدكتور أوكون إفيونغ، إلى جانب عروض علمية متميزة قدمها نخبة من الأكاديميين والباحثين البارزين على المستوى الدولي، من بينهم الدكتورة ريتا إي حداد، والدكتور كريستوفر هاستينغز، والدكتور بلامين كوشكييف، والدكتورة وفاء زغبر، والدكتورة فجر بن راشد، والدكتورة كاي غالاغر، بالإضافة إلى الدكتورة نغمة بابائي التي شاركت في تقديم عرض علمي عن بُعد.

وشهد المؤتمر انعقاد عشرات الجلسات العلمية المتزامنة والعروض التخصصية، التي تناولت مجموعة واسعة من القضايا والاتجاهات الحديثة في التعليم، أبرزها الذكاء الاصطناعي، ومهارات التحول الرقمي، وأساليب التقييم، والنزاهة الأكاديمية، والتعليم متعدد اللغات، واستقلالية المتعلم، والممارسات التعليمية المبتكرة.

وسلّط المؤتمر الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، مع التأكيد على أهمية تبنّي نهج تعليمي يتمحور حول الإنسان، ويراعي المبادئ الأخلاقية، ويعزز التفكير النقدي والإبداع والتعاون، إلى جانب تنمية المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين.

واختُتمت أعمال المؤتمر وقد اكتسب المشاركون مجموعة من الاستراتيجيات العملية والرؤى الحديثة التي تسهم في تطوير الممارسات التعليمية، وتعزيز جاهزية المتعلمين لمواكبة متطلبات عالم يتسم بالتطور الرقمي المتسارع والترابط المتزايد.