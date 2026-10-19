سمو أمير البلاد والرئيس الفرنسي يحضران التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية

بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله رعاه، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، تم بقصر بيان، ظهر اليوم، التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة وهي كما يلي:

خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الجيوش والمحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية، ووقعها عن حكومة دولة الكويت الشيخ / عبدالله علي العبدالله السالم الصباح – وزير الدفاع، وعن حكومة الجمهورية الفرنسية، معالي السيدة / كاثرين فوتران – وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى. إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الطيران المدني، ووقعها عن حكومة دولة الكويت الشيخ / عبدالله علي العبدالله السالم الصباح – وزير الدفاع، وعن حكومة الجمهورية الفرنسية، معالي السيد / جان نويل بارو – وزير أوروبا والشؤون الخارجية. إعلان تعاون استكشافي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بين وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة بيرتيم الفرنسية، ووقعها عن حكومة دولة الكويت معالي السيد / عمر سعود عبدالعزيز العمر – وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، وعن شركة بيرتيم السيد / تشارلز هنري بو – الرئيس التنفيذي للشركة. إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية لتعزيز التعاون من أجل التعاون الأكاديمي والعلمي والتقني، ووقعها معالي الشيخ / جراح جابر الأحمد الصباح – وزير الخارجية، وعن حكومة الجمهورية الفرنسية، معالي السيد / جان نويل بارو – وزير أوروبا والشؤون الخارجية. إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ووقعها معالي الشيخ / د. مشعل جابر الأحمد الصباح – مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعن حكومة الجمهورية الفرنسية، معالي السيد / جان نويل بارو – وزير أوروبا والشؤون الخارجية. إعلان نوايا بين الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وشركة إيرباص بشأن التعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران، ووقعها عن حكومة دولة الكويت سعادة الشيخ / سعود سالم عبدالعزيز الصباح – العضو المنتدب – الهيئة العامة للاستثمار، وعن شركة إيرباص، السيد / بينوا دو سانت إكزوبيري – نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في قطاع الطائرات التجارية، شركة إيرباص. إعلان نوايا مشترك بين كل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ووزارة الصحة الكويتية ومؤسسة غوستاف روسي الدولية، ووقعها عن حكومة دولة الكويت كل من سعادة الشيخ / سعود سالم عبدالعزيز الصباح – العضو المنتدب – الهيئة العامة للاستثمار وسعادة الشيخ د. سلمان خليفة عبدالله الصباح – وكيل وزارة الصحة، وعن المؤسسة الرئيس / فابريس بارليسي. مذكرة تفاهم بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، ووقعها عن دولة الكويت، د. أمينة فرحان – المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعن شركة إيرباص، السيد / غابرييل سيميلاس – المدير الإداري لشركة “إيرباص” في أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس المنطقة لأفريقيا والشرق الأوسط.

هذا وقد انتهت مراسم التوقيع بين البلدين.