برنامج الأغذية العالمي يعلن وقف المساعدات لنصف مليون شخص في غزة بسبب نقص التمويل

صورة أرشيفية

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الاثنين قراره وقف المساعدات الشهرية لـ500 ألف شخص في قطاع غزة بسبب نقص التمويل، فيما حذّر من أن الاحتياجات ما زالت كبيرة.

وقال المدير القِطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية شون هيوز لفرانس برس “اعتبارا من هذا الشهر، بات علينا شطب نصف مليون شخص من إجمالي من نقدم لهم المساعدات”.

ويتراجع بذلك عدد الفلسطينيين الذين يحصلون على مساعدات برنامج الأغذية العالمي سواء على شكل مساعدات غذائية أو نقدية إلى 1,1 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان غزة تقريبا.