الدوري الإنكليزي: أرسنال يواصل صحوته وبرايتون انتصاراته ومانشستر يونايتد نزيف النقاط

لاعبو أرسنال يحتفلون بتسجيل هدف

واصل أرسنال حامل اللقب صحوته بفوز صعب على مضيفه نوتنغهام فوريست 1-0، وتابع برايتون انتصاراته المتتالية بفوزه الكبير على ضيفه كريستال بالاس 5-0 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما استمر مسلسل نزيف النقاط لمانشستر يونايتد بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه وغريمه ليدز يونايتد 1-1.

في المباراة الاولى، أنقذ البديل نوني مادويكي الفريق اللندني من تعثر جديد قبل مواجهته بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري ابطال أوروبا، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 80.

وظهر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بعيدا عن مستواه المعتاد على ملعب سيتي غراوند، ولم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث حتى فعلها مادويكي، بديل إيزي إيبيريتشي، بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت بركبة المدافع البرازيلي كونيا وعانقت الشباك.

ورغم أن “المدفعجية” لم يقدموا أداء مقنعا فإنهم لن ينشغلوا كثيرا بالمستوى بعد أن عاد الفارق إلى ثلاث نقاط بينهم وبين مانشستر سيتي المتصدر والفائز على إيبسويتش تاون 3-2 السبت.

وبعد الخسارة المفاجئة أمام برايتون 0-3 في 19 أيلول/سبتمبر، نجح أرسنال في استعادة توازنه بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

ولم يتمكن الفريق اللندني حتى الآن من استعادة الاستمرارية المذهلة التي قادته إلى لقبه الأول في الدوري منذ 22 عاما الموسم الماضي، لكن الفريق لا يزال يمتلك القدرة الثمينة على انتزاع الانتصارات حتى عندما لا يقدم أفضل مستوياته، وقد كان هذا فوزه السادس في سبع مباريات بالدوري.

ويتوجه أرسنال إلى ميونيخ لمواجهة بايرن في دوري الأبطال الأربعاء، قبل أن يستضيف إيفرتون في الدوري الأسبوع المقبل.

في المقابل، لم يحقق نوتنغهام فوريست، الثامن عشر، سوى انتصارين على أرضه في آخر 17 مباراة بالدوري، بينما اكتفى مدربه النمسوي أوليفر غلاسنر بفوز واحد فقط في سبع مباريات بالدوري منذ توليه المهمة خلال فترة ما بين الموسمين.

فوز كاسح لبرايتون

وأكرم برايتون وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة محققا فوزه الرابع تواليا بعد خسارة وتعادل، والخامس هذا الموسم ورفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما مني كريستال بالاس بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع عشر.

وحسم برايتون نتيجة المباراة في شوطها الأول وبثلاثية نظيفة في الدقائق العشر الأولى افتتحها في الدقيقة الرابعة عبر النيران الصديقة عندما سجل المدافع الفرنسي جايدي كانفو بالخطأ في مرمى فريقه.

وعزز الباراغوياني دييغو غوميس تقدم أصحاب الأرض (7)، واضاف الدولي السويدي التونسي الأصل ياسين عياري الثالث (10).

وواصل برايتون أفضليته في الشوط الثاني وترجمها إلى هدفين عبر اليوناني خارالامبوس كوستولاس (49) وجاك هينشيلوود (84).

وفي الثالثة، كان مانشستر يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدف للكاميروني براين مبومو (35)، لكن ليدز أدرك التعادل بواسطة دومينيك كالفرت-ليوين (51).

وهو التعادل الرابع لمانشستر يونايتد مقابل خسارتين وفوز واحد فرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، وهو ترتيب لا يليق بتاريخ النادي العريق المتوج بـ20 لقبا في الدوري ولا بإمكاناته المالية الكبيرة، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة تواليا في الدوري.

وزادت مرارة النتيجة لأنها جاءت على ملعب إيلاند رود، معقل أحد المنافسين التاريخيين، رغم أن فريق المدرب مايكل كاريك كان البادئ بالتسجيل.

ويبدو المدرب الإنكليزي الشاب عاجزا حتى الآن عن تصحيح مسار “الشياطين الحمر” رغم محاولاته التكتيكية، ومنها الدفع بصانع الألعاب الدولي البرتغالي برونو فرنانديش في مركز المهاجم الوهمي خلال مواجهة الأحد.

وبدا هذا الخيار ناجحا في البداية، حيث افتتح الضيوف التسجيل عندما حوّل براين مبويمو عرضية الدولي البلجيكي يوري تيليمانس إلى الشباك، لكن ليدز أدرك التعادل عبر كالفرت-لوين إثر ركلة ركنية، ثم أهدر فرصتين متتاليتين لخطف الفوز في الوقت بدل الضائع (90+1).

ورغم ذلك، حاول كاريك التركيز على الجوانب الإيجابية بعد مباراة الأحد في إيلاند رود، معتبراً أن التعادل يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال لشبكة “سكاي سبورتس”: “أي نقطة ضعف تظهر في مثل هذه المباريات. شعرت قبل اللقاء بأن اللاعبين كانوا مستعدين له. لم يكن الأداء مثاليا، وثقتنا ليست في أعلى مستوياتها، لكن اللاعبين كانوا يحاولون القيام بالأمور الصحيحة”.

وأضاف “في بعض الفترات بدونا بمستوى جيد جداً. ودافعنا بصورة ممتازة كفريق”.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

وحقق بورنموث فوزه الأول هذا الموسم وكان على حساب ضيفه سندرلاند المنقوص عدديا 2-0.

وبكر بورنموث بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر لاعب وسطه ماركوس تافرنيير اثر تمريرة من البرازيلي غيفانيلسون.

وتلقى سندرلاند ضيفة موجعة بطرد مدافعه النمسوي كيفين دانسو في الدقيقة 17.

وأمَّن إيفانيلسون انتصار بورنموث بتسجيله الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (48).

وتخلص بورنموث من المركز الاخير الذي كان يتقاسمه مع توتنهام وارتقى الى المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لسندرلاند الذي تراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء توتنهام مع كوفنتري سيتي.