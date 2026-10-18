الوطني يطلق برنامج FoundHER لتمكين رائدات الأعمال ودعم نمو مشاريعهن

نائب رئيس تنفيذي -رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر

انطلاقاً من التزامه الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، يطلق بنك الكويت الوطني برنامج FoundHER وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تزويد رائدات الأعمال بالمهارات وشبكات العلاقات والفرص اللازمة لتنمية أعمالهن .

ويأتي البرنامج انطلاقًا من إيمان الوطني بأن المرأة تمثل شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا واستدامة. من خلال دعم المشاريع التي تقودها النساء، يهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الكويت لتكون أكثر شمولاً وحيوية.

ويمثل FoundHER منصة تطوير تجمع بين بناء القدرات والتوجيه العملي وإتاحة التواصل مع خبراء ومتخصصين في المجال، كما يوفر البرنامج إرشادات حول فرص التمويل واستراتيجيات نمو الأعمال مما يساعد رائدات الأعمال على تجاوز التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بأعمالهن إلى المرحلة التالية من النمو المستدام.

منصة متكاملة للنمو والتطوير

بهذه المناسبة، قالت نائب رئيس تنفيذي – رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني، منال المطر: “”صُمم البرنامج ليوفر تجربة تطوير شاملة تلبي احتياجات رائدات الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهن، حيث ستحصل المشاركات على فرصة الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة تركز على تطوير نماذج الأعمال وصياغة الاستراتيجيات وتعزيز الجاهزية للنمو والتوسع. كما يمثل البرنامج منصة قيّمة تتيح للمشاركات التواصل مع نظرائهم من رواد الأعمال والعاملين في المجال والمتخصصين، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات وبناء شراكات هادفة وشبكات مهنية قادرة على دعم نجاح الأعمال واستدامتها على المدى الطويل.

أضافت المطر: “يأتي البرنامج في إطار التزام الوطني بتمكين رائدات الأعمال وتزويدهن بالمهارات والموارد وشبكة العلاقات اللازمة للتعامل مع تحديات الأعمال واقتناص فرص النمو وتأسيس مشاريع تنافسية ومستدامة. كما يتماشى البرنامج مع استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ولا سيما تركيزه على تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت”.

فتح باب التقديم في أواخر شهر أكتوبر 2026

ومن المقرر أن يفتح برنامج FoundHER باب التقديم في أواخر شهر أكتوبر 2026 لاستهداف الشركات الناشئة التي تقودها نساء كويتيات، سواء كانت المتقدمة مؤسسة للمشروع أو شريكة فيه، على أن تمتلك حصة لا تقل عن 50% من الملكية.

وللتأهل للبرنامج، يشترط أن تكون الشركات قد مارست نشاطها لمدة عام واحد على الأقل، وأن تمتلك سجلاً تجارياً أو ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول. ويمكن للمشاريع المؤهلة أن تكون في مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات أو في المراحل المبكرة لتوليد الإيرادات.

مريم النصرالله خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة

ويرحب البرنامج بالمشاريع التي تمتلك رؤية واضحة لمعالجة احتياج أو تحدٍ قائم وأن تتمتع بإمكانات واعدة لتحقيق قيمة اقتصادية أو اجتماعية مستدامة.

وستحصل المشاركات على فرصة الاستفادة من منظومة دعم متكاملة تشمل التدريب والتواصل مع الخبراء ورواد الأعمال، بالإضافة إلى فرصة الحصول على منحة ختامية للمشاريع المؤهلة، بما يساعدهن على مواصلة النمو وتطوير أعمالهن

التدريب، والعروض التقديمية الختامية، وتكريم الحاصلين على المنح المالية

ستخوض المشاركات مرحلة تدريبية شاملة تهدف إلى تعزيز قدراتهن التجارية، حيث تغطي مجموعة من المحاور الأساسية في مجال الأعمال، بما في ذلك الشؤون المالية والتسويق والأسس القانونية ونمو الأعمال والتفاعل مع العملاء ومهارات العرض والتقديم. وستكتسب المشاركات أدوات قيّمة تمكّنهن من تحسين مشاريعهن وتعزيز قدراتهن على اتخاذ القرار وتحديد فرص النمو وبناء شركات أكثر مرونة وتنافسية، وذلك من خلال حضور مزيج من ورش العمل العملية والجلسات التي يقودها خبراء وتجارب التعلم التفاعلية.

وفي ختام البرنامج، ستتاح للمشاركات فرصة عرض مشاريعهن أمام لجنة تحكيم متخصصة، حيث ستستعرض رائدات الأعمال نماذج أعمالهن وخطط النمو والتحديات التي تواجه شركاتهن، مع توضيح كيف ستتمكن تلك الحلول المقترحة من مواجهة تلك التحديات.

وفي ختام البرنامج، سيقام حفل خاص لتكريم الفرق المشاركة والإعلان عن المشاريع المختارة للحصول على منح مالية، وذلك وفقاً لمعايير تقييم تحدي الأعمال وشروط وأحكام البرنامج.

وقد صُممت هذه المنح لدعم المشاريع الواعدة وتمكين رواد الأعمال المختارين من المضي قدماً في تحقيق أهدافهم التجارية، وتسريع وتيرة النمو، وتحويل المهارات المكتسبة وخطط التطوير إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

ويؤكد إطلاق برنامج FoundHER حرص بنك الكويت الوطني على مواصلة دوره في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.

ومن خلال هذا البرنامج، يسعى الوطني إلى الإسهام في بناء جيل جديد من رائدات الأعمال القادرات على إطلاق مشاريع ناجحة وتوسيع أعمالهن وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز الابتكار ويولد أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا يمتد إلى المجتمع ككل.

كما يمثل البرنامج امتدادًا لجهود الوطني في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاقتصادي، وترسيخ مكانته كشريك فاعل في تمكين المرأة وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الكويت، بما ينسجم مع رؤيته في المساهمة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على النمو.