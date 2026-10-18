وزيرة الأشغال: التعاون بين الجهات الحكومية يحقق مصلحة المواطنين

وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان خلال اجتماعها بالجهات الحكومية التي شاركت وساهمت في إعادة تأهيل محطة مشرف

قالت وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان إن التعاون بين الجهات الحكومية يأتي في تحقيق المصلحة العامة خاصة في مجال الخدمات التي تهم المواطنين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمشعان اليوم الأحد لدى تكريمها الجهات الحكومية التي شاركت وساهمت في إعادة تأهيل محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي ورفع جاهزيتها التشغيلية.

وأوضحت المشعان أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود تلك الجهات وتعاونها مع وزارة الأشغال العامة في استكمال الأعمال وإعادة المحطة الى الخدمة.

وشمل التكريم الجيش الكويتي ممثلا بهيئة الإمداد والتموين ووزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وقوة الإطفاء العام ممثلة بقطاع المكافحة وشركة نفط الكويت.