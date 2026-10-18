“زين” تُعزّز حضور المرأة في الاقتصاد.. من التمكين إلى التأثير

جمانة المطوع تُمثّل زين في الحلقة النقاشية

أعلنت زين الكويت عن رعايتها ومشاركتها في النسخة الأولى من مؤتمر “المرأة والاقتصاد”، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية وحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، بمشاركة نُخبة من القيادات الحكومية والاقتصادية والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات، لتؤكّد التزامها المُستمر بتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وشهد افتتاح المؤتمر أيضاً حضور وزير الأشغال العامة د. نورة المشعان، وسفير المملكة المتحدة لدى الكويت قدسي رشيد، ومُؤسِّسَة مبادرة “لي ولكم” طيبة الحميضي، ومسؤولي الإدارة التنفيذية من زين، إلى جانب عدد من قياديي القطاعين العام والخاص.

تم تنظيم المؤتمر من قبل مبادرة “لي ولكم”، وهي مبادرة غير ربحية تُعنى بتمكين الأفراد من خلال التوعية المالية، ونشر المعرفة، ودعم التنمية المجتمعية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبحث سبل توسيع الفرص المتاحة أمامها، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والابتكار والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “كويت جديدة 2035”.

وجاءت مشاركة زين في المؤتمر لتؤكّد رؤيتها بأن تمكين المرأة يُمثّل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، ومُحرّكاً أساسياً للنمو الاقتصادي المُستدام، انطلاقاً من إيمانها بأن توسيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتعزيز حضورها في المواقع القيادية ومراكز صُنع القرار، يسهم في إطلاق المزيد من الطاقات الوطنية، ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وإنتاجية وقدرة على المنافسة.

على هامش المؤتمر، شاركت جمانة المطوع، المدير التنفيذي للاشتمال والتنوع والإنصاف في مجموعة زين، في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان “الواقع الراهن”، والتي تناولت واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الكويت، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة لتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، حيث ركّزت النقاشات على أهمية تجاوز المفهوم التقليدي للمشاركة الذي يقتصر على التوظيف، ليشمل التطور المهني، وريادة الأعمال، وصناعة القيمة الاقتصادية، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات.

واستعرضت جمانة المطوع خلال مشاركتها رؤية زين لتمكين المرأة، التي تقوم على أن تعزيز حضورها في سوق العمل لا يقتصر على زيادة نسب التوظيف والتمثيل، بل يمتد إلى الاستثمار في تطوير مهاراتها، وإزالة العوائق التي قد تحدّ من تقدمها المهني، وإتاحة الفرص أمامها للمساهمة بصورة أكبر في الابتكار وصنع القرار.

الوزير عبدالعزيز المرزوق ود. نورة المشعان ومسؤولي زين وكبار الحضور

كما سلّطت المطوع الضوء على أهمية قياس الأثر الفعلي لمبادرات التمكين من خلال مؤشرات التطور المهني والترقيات والجاهزية القيادية، بما يضمن تحويل الالتزامات المؤسسية إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أبرزت مجموعة زين جهودها المتواصلة في دعم تقدم المرأة عبر رؤيتها الاستراتيجية WE 2030، التي تستهدف رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية والإدارة الوسطى إلى 30% بحلول العام 2030، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير الكفاءات النسائية، وإعدادها لتولّي مسؤوليات أكبر، وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

ومن أبرز هذه المبادرات برنامج WE SUCCEED، الذي يستهدف تطوير الكفاءات النسائية الواعدة عبر رحلة قيادية متكاملة تمتد لثلاث سنوات، تشمل التدريب المتخصص والتوجيه المهني وتطوير المهارات القيادية، بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، وقد حقق البرنامج نتائج ملموسة منذ إطلاقه، حيث شهد ترقية 9 مشاركات، بينهن 3 وصلن إلى مستوى مدير تنفيذي وما فوق، بما يعكس أثر الاستثمار طويل الأمد في بناء جيل جديد من القيادات النسائية.

كما تستثمر الشركة في برنامج NOVA الذي يُركّز على تطوير الكفاءات النسائية في المجالات التي تشهد تمثيلاً أقل للمرأة، خصوصاً القطاعات التقنية والرقمية، من خلال مسارات تطوير متخصصة تهدف إلى تعزيز جاهزيتهن المهنية والقيادية، وتوسيع فرص تقدمهن في المجالات التي ستقود مستقبل الاقتصاد الرقمي، حيث يأتي البرنامج ضمن جهود زين لبناء قاعدة مستدامة من المواهب النسائية القادرة على المساهمة في التحول التكنولوجي والابتكار على مستوى المجموعة.

وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية زين المدفوعة بالغاية “4WARD”، التي تضع الاستثمار في الإنسان وتعزيز الاشتمال ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من دور الشركة كمؤسسة تكنولوجية إقليمية تسعى إلى بناء بيئة عمل أكثر تنوعاً، وتطوير القدرات والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة.

وتؤكد مشاركة زين في مؤتمر “المرأة والاقتصاد” حرصها على دعم المنصات التي تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية تعزز الفرص الاقتصادية للمرأة، وترسّخ دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية، إيماناً منها بأن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار في مستقبل أكثر ابتكاراً وازدهاراً واستدامة للكويت والمنطقة.