“بوبيان” يوظف الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة توظيف الكفاءات الشابة

مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان خالد الرحماني

اختتم بنك بوبيان مشاركته في النسخة الخامسة من معرض “وظيفتي 2026″، أكبر تجمع وظيفي على مستوى الكويت، والذي أُقيم برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري في الأرينا، بمشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات في الكويت.

وشهدت مشاركة البنك هذا العام تطوراً جديداً في تجربة التوظيف، حيث أتاح للمتقدمين تقديم سيرهم الذاتية إلى جانب إجراء مقابلات أولية فورية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجربة تُطبق للمرة الأولى على مستوى الكويت في استقطاب المواهب، ضمن توجه مؤسسي أوسع يتبناه “بوبيان” لدمج التقنيات الحديثة في بيئة العمل وتطوير عملياته.

ويأتي استمرار رعاية “بوبيان” وشراكته الاستراتيجية مع معرض “وظيفتي” في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة، وتعريفها بالفرص والمسارات المهنية في القطاع المصرفي، في وقت تتسارع فيه تحولات سوق العمل وتتطور المهارات التي تحتاجها المؤسسات. كما يتيح المعرض للشباب التعرف عن قرب على بيئات العمل في القطاع الخاص ومتطلباتها، فيما يمنح المؤسسات فرصة الوصول إلى طاقات وطنية تحمل تخصصات ومهارات وتطلعات متنوعة.

وقام معالي الوزير الجلاهمة بزيارة جناح البنك، حيث اطلع على أحدث تطورات “بوبيان” في توظيف الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير تجربة التوظيف واستقطاب الكفاءات الشابة، من خلال إتاحة التقديم وإجراء المقابلات الوظيفية الفورية بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، ومدير عام الفروع المصرفية بشار الدوب.

الوزير الجلاهمة وبشار الدوب في جناح “بوبيان” بالمعرض

كفاءات متنوعة

وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام في مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان، خالد الرحماني “نسعى باستمرار إلى تعزيز حضورنا في الفعاليات التي تستهدف الخريجين والكفاءات الوطنية الشابة، وتعريفهم بالفرص المتاحة أمامهم. ونؤمن بأن الاستثمار في قدراتهم يمثل جانباً أساسياً من مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على دعمهم في بناء مستقبلهم المهني”.

وأضاف أن مواكبة التحولات في القطاع المصرفي تتطلب استقطاب كفاءات متنوعة في تخصصاتها وخبراتها وقدراتها، لديها الاستعداد للتعلم والتطور. وتشمل هذه المنظومة المهارات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخبرات المهنية والقدرات التي تسهم في تطوير الأعمال وتعزيز كفاءة الأداء.

وأوضح أن “بوبيان” يعمل على تهيئة بيئة عمل محفزة وجاذبة تتيح للطاقات الشابة تطوير قدراتها وتوظيف مهاراتها والمشاركة في تبني التقنيات الحديثة وتطوير استخداماتها، بما يدعم تطور أعمال البنك ومستقبل القطاع المصرفي.

عبدالله المجحم وبشار الدوب مع فريق “بوبيان” في المعرض

استقطاب المواهب

وتابع الرحماني أن تجربة التوظيف المقدمة خلال معرض “وظيفتي” هذا العام تتيح للمتقدم تقديم سيرته الذاتية وإجراء مقابلة أولية فورية بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي، ضمن رحلة رقمية سهلة وسريعة ، مضيفاً أن إتاحة هذه التجربة في المعرض تمنح الزوار فرصة للتعرف عن قرب على أساليب التوظيف الحديثة التي يطورها البنك.

وأشار إلى أن مشاركة “بوبيان” في “وظيفتي” تتيح لفريق استقطاب المواهب التواصل المباشر مع الكفاءات الشابة والتعرف على تخصصاتها ومهاراتها وتطلعاتها، إلى جانب تعريفها بالفرص والمسارات المهنية المتاحة داخل البنك.

وأختتم الرحماني مؤكداً حرص البنك على مواكبة التطورات في مجال التوظيف واستقطاب مواهب متنوعة وبناء قاعدة من الكفاءات الواعدة، بالتوازي مع تمكين فرق العمل وتطوير قدراتها لمواكبة التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير بيئة العمل.

الـ AI في تجربة المقابلات

ومن جانبه، قال اختصاصي إدارة استقطاب المواهب في البنك فواز العجيل، إن التحول إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يقوم على تكامل التقنية وتمكين الموارد البشرية والعمليات، وربط الحلول التقنية بفرص واضحة لتطوير العمل. ومن هذا المنطلق، يحرص “بوبيان” على توظيف التقنيات الحديثة ضمن بيئة مؤسسية تدعم استخدامها بفاعلية ومسؤولية، وتمنح الموظفين دوراً أساسياً في تطوير الأعمال والاستفادة من إمكاناتها.

وأضاف أن مشاركة البنك هذا العام في معرض “وظيفتي” تُقدم تجربة تتيح للراغبين في الانضمام إلى “بوبيان” من خلال تقديم سيرهم الذاتية خلال نحو 90 ثانية، عبر مسح رمز QR، ثم إجراء مقابلة وظيفية أولية وفورية بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي. وتسهم هذه التجربة في تسهيل إجراءات التقديم واختصار الوقت، من خلال رحلة تجمع التقديم والمقابلة في خطوات أهسل وأسرع.

وأوضح أن إجراء المقابلات الفورية بالذكاء الاصطناعي الصوتي يُطبق لأول مرة على مستوى الكويت، ويعكس توجّه “بوبيان” إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، ومنها استقطاب المواهب والتواصل مع المتقدمين للوظائف.

وأكد العجيل أن هذه التجربة تتجاوز تطوير إجراءات التوظيف، إذ تعكس رؤية البنك لبناء علاقة مهنية تبدأ من مرحلة الاستقطاب وتمتد إلى مسارات متكاملة تساعد الكفاءات الشابة على اكتساب الخبرة وتنمية مهاراتها والتقدم في مسيرتها الوظيفية.