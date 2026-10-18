وزارة النفط تنال 3 شهادات “آيزو” في مجالات الجودة وأمن المعلومات وتقنية المعلومات

وزارة النفط

أعلنت وزارة النفط اليوم الأحد حصولها على ثلاث شهادات دولية وفق معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (آيزو) في مجالات إدارة الجودة وأمن المعلومات وإدارة خدمات تقنية المعلومات وذلك بعد استيفاء المتطلبات المعتمدة واجتياز عمليات التدقيق بنجاح.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الإنجاز الجديد يعزز مسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ويؤكد التزامها بتطبيق المعايير الدولية في إدارة عملياتها وخدماتها.

وذكرت أن شهادات (آيزو) الثلاث تشمل شهادة ISO 27001 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات وشهادة ISO 20000 الخاصة بنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات وشهادة ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة.

وفيما يتعلق بنطاق الاعتمادات الدولية الثلاثة أوضحت الوزارة أن الشهادة الأولى ISO 27001 تختص بنظام إدارة أمن المعلومات وقد حصلت عليها إدارة مركز نظم المعلومات بما يؤكد استيفاء متطلبات المعيار الدولي في هذا المجال وتعزيز الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنظمة الرقمية.

وأضافت أن الشهادة الثانية ISO 20000 تختص بنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات وقد حصلت عليها إدارة مركز نظم المعلومات أيضا بما يعكس جهودها في تطوير آليات إدارة الخدمات التقنية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين مستويات موثوقيتها وفقا للممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

وأفادت بأن الشهادة الثالثة ISO 9001 تختص بنظام إدارة الجودة ويمتد نطاق اعتمادها ليشمل جميع الإدارات التابعة للشؤون الاقتصادية والشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات بما يدعم توحيد معايير الجودة وتطوير إجراءات العمل وتحسين كفاءة العمليات والخدمات في القطاعات والإدارات المشمولة بالاعتماد.

وأوضحت أن الحصول على هذه الشهادات يمثل محطة مهمة في جهود الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي ويعكس التزامها بتطبيق المعايير العالمية في إدارة العمليات والخدمات وتعزيز أمن المعلومات وموثوقية الأنظمة الرقمية بما يدعم توجهاتها نحو رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة عمل مؤسسية قائمة على الجودة والاستدامة والتحسين المستمر.

وشددت على أن هذه الاعتمادات الدولية تمثل حافزا لمواصلة تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات والارتقاء بمستويات أمن المعلومات وإدارة الأنظمة التقنية مشيرة إلى حرصها على ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويرسخ بيئة عمل أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.