الدوري الإنكليزي: سيتي يمنح ماريسكا إنجازا غير مسبوق وليفربول يُسقط برنتفورد

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بتسجيل هدف

وضع مانشستر سيتي خلفه خيبته القارية وأهدى مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا إنجازا غير مسبوق، بتحقيقه فوزه السابع من أصل سبع مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه إيبسويتش تاون 3-2 السبت في المرحلة السابعة التي شهدت فوز ليفربول على برنتفورد 2-1 بعدما كان متخلفا.

وخاض سيتي الذي يواجه مستقبلا غامضا نتيجة إدانته بأكثر من 100 مخالفة للقواعد المالية بين 2009 و2018، اللقاء على خلفية هزيمة قاسية على أرضه في منتصف الأسبوع أمام باريس سان جرمان الفرنسي 2-4 في دوري أبطال أوروبا.

لكنه لم يتأثر معنويا بهذه الهزيمة وبفضل ثنائية النروجي إرلينغ هالاند، جعل السبت من ماريسكا أول مدرب في الدوري الممتاز يفوز بمبارياته السبع الأولى مع فريقه الجديد، متفوقا على سلفه الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق ستة انتصارات متتالية موسم 2016-2017 في مستهل مشواره مع الـ”سيتيزينس”.

ورفع سيتي رصيده إلى 21 نقطة وابتعد في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أرسنال حامل اللقب الذي يلعب الأحد في ضيافة نوتنغهام فوريست، فيما تجمد رصيد إيبسويتش عند 9 نقاط.

وشهدت المباراة مشاركة المغربي أيوب بوعدي أساسيا للمرة الأولى مع فريقه الجديد، وقد علق على ذلك بالقول “كنت سعيدا جدا بالطبع. أنا أحب كرة القدم وأحب اللعب، وأرغب في المشاركة في كل مباراة. لكني أدرك أن الأمر جزء من عملية التطور، ولذلك كنت سعيدا جدا بأدائي اليوم”.

وتحدث بوعدي لقناة الدوري الممتاز عن عودة إيبسويتش إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق إلى 2-3، قائلا “تشعر ببعض الضغط بالتأكيد في مثل هذه اللحظات، لأنك لا تريد أن يسجل المنافس مجددا. لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد جدا، وكنا سعداء بالطريقة التي أنهينا بها المباراة.”

وهيمن سيتي على بداية اللقاء ونجح في افتتاح التسجيل بعد 19 دقيقة حين توغل البلجيكي جيريمي دوكو في الجهة اليسرى قبل أن ينعكس كرة عرضية تلقاها فيل فودن وحولها في الشباك.

لكن الضيوف ردوا سريعا عبر الياباني دايزن ماييدا الذي تفوق في معركته الفردية على مارك غيهي، ما فتح الطريق أمامه نحو مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما (21).

وبهدفه السابع في سابع مباراة في الدوري والحادي عشر في 10 مباريات بالجمل هذا الموسم، أعاد هالاند أصحاب الأرض إلى المقدمة بكرة رأسية إثر عرضية من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (34).

وحسم هالاند النقاط الثلاث بهدفه الثاني في اللقاء والثامن للموسم في الدقيقة 69 إثر هجمة مرتدة وتمريرة من السنغالي إيليمان ندياي، ثم حرم النروجي من الثلاثية وهدف رائع بتسديدة جانبية “على الطاير” نتيجة تسلل مرر الكرة الأرجنتيني إنسو فرنانديس (87).

وعوضا عن أن يتقدم سيتي 4-1، قلص الضيوف الفارق إلى هدف نتيجة خطأ ارتكبه غيهي على الغاني فاتاوو إيساهاكو لدى توغله في المنطقة المحرمة، فاستحصل إيبسويتش على ركلة جزاء نفذها الهولندي زيان فليمينغ بنجاح (90)، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية.

ودفع برنتفورد ثمن طرد لاعب الوسط الأوكراني ييهور يارموليوك في الثواني الأخيرة من الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدف كين لويس-بوتر (44)، وسقط للمرة الأولى هذا الموسم وذلك أمام ضيفه ليفربول 1-2 بعد تلقيه هدفين في الشوط الثاني عبر الإسباني فيكتور مونيوس (62) والسويدي البديل العائد من الإصابة ألكسندر أيزاك (70).

وأكمل برنتفورد اللقاء بتسعة لاعبين في الثواني الأخيرة لحصول الألماني فيتالي جانيلت على الإنذار الثاني، ما أكد هزيمته الأولى وتجمد رصيده عند 10 نقاط، مقابل 12 لليفربول المتقدم عليه إلى المركز الخامس.

ثنائية لنيتو في فوز ثان تواليا لتشلسي

وقادت ثنائية للبرتغالي بيدرو نيتو تشلسي لمواصلة العودة للسكة الصحيحة، عندما ألحق بمضيفه إيفرتون أول خسارة هذا الموسم بهدفين نظيفين، لكنه خسر حارسه الأرجنتيني إيمليانو مارتينيس الذي خرج مصابا.

وتدارك “بلوز” بدايته البطيئة بفوز ثان تواليا (تغلب على بورنموث 5-1 في المرحلة الماضية)، بعد بداية سيئة شهدت خسارتين خارج أرضه ضد جاره أرسنال (1-2) وبرنتفورد (0-3).

ورفع تشلسي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ 23 مباراة في الدوري.

أما إيفرتون، فتجرع خسارته الأولى، بعد مسلسل من التعادلات، إذ خرج بنقطة وحيدة في أربع مباريات من أصل خمس قبل لقاء السبت.

وبعد عدد ضئيل من الفرص للطرفين في الشوط الأول، افتتح نيتو التسجيل لتشلسي في مستهل الشوط الثاني بتسديدة أرضية مرت تحت الحارس جوردان بيكفورد عقب عرضية من الهولندي جوريل هاتو (46).

وأفسدت فرحة الضيوف مغادرة حارسهم مارتينيس (75) الملعب على حمالة بعد تدخل طويل من الجهاز الطبي، إثر اصطدام قوي مع جاراد برانثويت.

وأمّن نيتو فوز تشلسي في آخر دقيقة من الوقت الأصلي، مستغلا ضربة أخطأ دفاع الخصم في إبعادها.

وعاد أستون فيلا من معقل نيوكاسل بفوزه الثاني للموسم، وجاء بهدف وحيد سجله السويسري يوهان مانزامبي (36)، رافعا رصيد فريقه إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر مباشرة خلف منافسه بفارق الأهداف.

وحقق فولهام فوزه الأول وجاء على حساب ضيفه هال سيتي بهدف سجله النيجيري أليكس إيوبي (33).