“بوبيان” يُتوج بـ 3 جوائز عالمية من “غلوبل فاينانس” ضمن أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2026

عبدالله المحري ومحمد الجاسر الغانم يتسلمان جوائز غلوبل فاينانس

تُوج بنك بوبيان بثلاث جوائز عالمية مرموقة من مؤسسة “غلوبل فاينانس العالمية” ضمن جوائز أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2026، تقديراً لما حققه من تطور في مختلف مجالات العمل المصرفي الإسلامي، بما يعزز حضوره بين المؤسسات المالية الإسلامية عالمياً.

وشملت الجوائز جائزة “أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية” على مستوى العالم، وجائزة “البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً” على مستوى العالم، إلى جانب جائزة “أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية” على مستوى العالم. ويعكس هذا التقدير نجاح استراتيجية البنك في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

وجرى تسلم الجوائز خلال الحفل السنوي لجوائز “غلوبل فاينانس” في العاصمة التايلندية بانكوك، الذي أُقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، مدير عام وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد، ومدير عام تمويل الشركات والتمويل الدولي، محمد الجاسر الغانم، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والمالية العالمية.

وتُعد جوائز “غلوبل فاينانس” من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي، وتستند إلى تقييم أداء المؤسسات المالية الإسلامية، بما يشمل تطوير الحلول المصرفية، وكفاءة الخدمات والمعاملات، والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب مواكبة التحولات في الصناعة المالية والاستثمار في التقنيات الحديثة.

إنجاز عالمي

وتعليقاً على ذلك، أعرب المحري عن اعتزازه بهذا التتويج، موضحاً أن ما يميزه هو ارتباط كل جائزة بتطور ملموس في خدمات وحلول البنك، بما يعكس نجاح استراتيجية “بوبيان” طويلة المدى في الابتكار، والتميز التشغيلي وتطوير الخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ويعزز حضوره وريادته بين المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي.

وأضاف أن جائزة “أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية” تكتسب أهمية خاصة، كونها تُمنح للمرة الأولى ضمن جوائز “غلوبل فاينانس”، ليكون بذلك أول بنك إسلامي ينال هذا التقدير على مستوى العالم.

وأوضح أن كفاءة العمليات المصرفية لقطاع الشركات ترتبط بسهولة إدارة المدفوعات والمتحصلات والسيولة وسرعة إنجاز المعاملات التجارية، ما يتطلب خدمات وحلولاً مصرفية مترابطة تُسهل الإجراءات وتعزز كفاءة إدارة العمليات ومتابعتها. ومن هذا المنطلق، يواصل “بوبيان” تطوير خدماته بما يمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط لمعاملاتها وتنفيذها، وبما يتلاءم مع متطلبات أعمالها واحتياجاتها التشغيلية.

جوائز غلوبل فاينانس العالمية لـ “بوبيان” ضمن أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2026

الابتكار… ركيزة للنمو

وحول جائزة “البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً”، قال المحري إنها تعكس توجه “بوبيان” إلى توظيف التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات في تطوير عملياته وخدماته، ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرته على الاستجابة لاحتياجات العملاء.

وأضاف “نعمل على توظيف التقنية في مجالات تُسهم في الاستمرار في تطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات وتمكين الموظفين. ويأتي برنامج التحول المؤسسي في الذكاء الاصطناعي ضمن هذا التوجه، مستنداً إلى خارطة طريق متعددة السنوات وأُطر واضحة للحوكمة والاستخدام المسؤول.”

وأشار إلى أن البرنامج يتكامل مع تحديث النظام المصرفي الأساسي، وتطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن تكامل هذه المبادرات وتوسيع نطاق تطبيقها يدعمان خطط البنك المستقبلية للاستثمار والنمو.

تميز الخدمات المصرفية الشخصية

وتابع المحري “نحرص على فهم احتياجات عملائنا وتنوع تطلعاتهم، وتطوير منتجات وخدمات مرنة ومتميزة تضيف قيمة إلى تعاملاتهم، وتوفر لهم تجربة مصرفية متكاملة عبر القنوات الرقمية والفروع.”

وأشار إلى أن الثقة تُشكل أساس العلاقة القوية مع العملاء، فيما يعكس هذا التقدير قدرة “بوبيان” على الجمع بين الحلول والمنتجات المبتكرة وجودة التجربة، بما يرسخ مكانته في صدارة الخدمات المصرفية الشخصية على المستوى العالمي.

واختتم المحري بالتأكيد على مواصلة تطوير أعمال البنك وخدماته وحلوله، والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم قدرته على قيادة المرحلة المقبلة من تطور الصيرفة الإسلامية، وبناء نموذج مصرفي أكثر ذكاءً ومرونة واستعداداً للمستقبل.