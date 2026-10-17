انطلاق مؤتمر “المرأة والاقتصاد” تحت رعاية وحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

من اليمين الوزير عبدالعزيز المرزوق طيبة الحميضي والوزيرة نورة المشعان

أعلنت «لي ولكم»، وهي مبادرة كويتية غير هادفة للربح تُعنى بتمكين الأفراد من خلال التوعية المالية وتبادل المعرفة وتنمية المجتمع، اليوم عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «المرأة والاقتصاد» في فندق جراند حياة الكويت، تحت رعاية وحضور معالي السيد/ عبدالعزيز ناصر المرزوق، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبالتعاون مع جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وافتتحت السيدة/ طيبة الحميضي، مؤسس مبادرة «لي ولكم»، المؤتمر بكلمة رئيسية حول أهمية الإدماج الاقتصادي للمرأة بوصفه أولوية وطنية، تلتها كلمة لمعالي الوزير. وجمع المؤتمر صنّاع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين والمستثمرين والأكاديميين والقيادات النسائية الصاعدة من داخل الكويت وخارجها، لمناقشة واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة ودور التكنولوجيا والتمويل والسياسات في توسيعها.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق

وقال معالي السيد/ عبدالعزيز ناصر المرزوق، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار: “تعكس رعايتنا لمؤتمر «المرأة والاقتصاد» حرص الدولة على تمكين المرأة اقتصادياً بوصفه ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية وتنوعاً، بما ينسجم مع رؤية كويت جديدة 2035. وقد أثبتت المرأة الكويتية كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، ونحن على ثقة بأن الحوار الذي يجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية سيسهم في خلق فرص جديدة تعزز دورها في مسيرة التنمية”.

ومن جانبها، قالت السيدة/ طيبة الحميضي، مؤسس مبادرة «لي ولكم»: “لطالما شكلت المرأة الكويتية ركيزة أساسية في التحول التنموي والاقتصادي للدولة، ومن خلال مؤتمر «المرأة والاقتصاد»، نهدف إلى جمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقيادات الأعمال لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة بما يساهم في ترسيخ حضور الكويت كمركز للحوار الاقتصادي الشامل. وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار على رعايته الكريمة وتشريفه لنا بحضوره، كما أشكر جميع رعاة المؤتمر وشركائنا على دعمهم وإسهامهم في إنجاح النسخة الأولى من المؤتمر، ونتطلع إلى مواصلة أعمال المؤتمر خلال اليوم الثاني، وبلورة توصيات عملية تساهم في خلق المزيد من الفرص وبناء شراكات استراتيجية.”

مؤسس مبادرة “لي ولكم” طيبة الحميضي

أبرز الإعلانات

شهد المؤتمر إعلان بنك الكويت الوطني عن إطلاق برنامج NBK FoundHER، الذي استعرضته السيدة/ مريم النصرالله، مساعد نائب الرئيس – إدارة المواهب في البنك. ويهدف البرنامج إلى دعم رائدات الأعمال الكويتيات من صاحبات المشاريع القائمة، عبر مرحلة تدريبية تطبيقية تشمل الجوانب المالية والتسويقية والقانونية، وتنمية الأعمال، ومهارات العرض والتقديم، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين وبناء شبكة علاقات مهنية. وفي ختام البرنامج، تعرض المشاركات خطط تطوير مشاريعهن أمام لجنة تحكيم متخصصة، لتحصل المشاريع المختارة على منح مالية تدعم تنفيذ هذه الخطط.

أبرز محاور المؤتمر

واستعرضت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان “الواقع الراهن” الوضع الحالي للمشاركة الاقتصادية للمرأة في الكويت والتحديات وقصص النجاح، بمشاركة السيدة/ بدرية الحميضي، الرئيس التنفيذي لبوبيان كابيتال، والسيدة/ بيبي معرفي، مدير إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والسيدة/ شيخة المقهوي، المدير التنفيذي للمبيعات المميزة في بيت التمويل الكويتي، والسيدة/ لولوة الفوزان، نائب رئيس إدارة الموارد البشرية في الشركة الكويتية للاستثمار، وقد أدار الحوار السيد/ طارق الصالح من إنفست جي بي.

وتناولت الجلسة الثانية بعنوان “مستقبل المرأة في الاقتصاد”، التي أدارها سعادة السفير السيد/ قدسي رشيد، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، دور الذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والسياسات في بناء اقتصاد أكثر شمولاً، بمشاركة السيدة/ هنادي الصالح، الرئيس التنفيذي لأجيليتي، والسيدة/ كريتي غوبتا، المدير التنفيذي وخبير الاستثمارات العالمية في “جيه بي مورغان”، والسيدة/ ساتوكو نوزاكي، مدير الرقمنة وتقنية المعلومات في “إيكيا”، والسيدة/ آمال الدويسان، نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني. تلا ذلك عرض تقديمي للدكتور/ غريغ ب. ديفيز، رئيس قسم التمويل السلوكي في “أوكسفورد ريسك”، حول التمويل السلوكي واتخاذ قرارات مالية أفضل.

ويُستكمل المؤتمر غداً بطاولة مستديرة مغلقة رفيعة المستوى بعنوان “من المشاركة إلى المساهمة الاقتصادية: إطلاق للإمكانات الاقتصادية للمرأة في الكويت” في غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، يليها لقاء مع الطلبة في جامعة الكويت بعنوان “مستقبلك، أموالك، قرارك: الوظائف والذكاء الاصطناعي والمال والقرارات التي سترسم سنواتك العشر المقبلة”.