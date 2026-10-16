سفير دولة الكويت بالنمسا يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة في فيينا

سفير دولة الكويت لدى النمسا فواز بورسلي يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة بفيينا إلى مديرة مكتب الأمم المتحدة مونيكا جوما

قدم سفير دولة الكويت لدى النمسا فواز بورسلي اليوم الجمعة أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في فيينا إلى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مونيكا جوما.

وقالت سفارة الكويت في فيينا في بيان إن السفير بورسلي أشاد خلال تقديمه أوراق اعتماده بدور المنظمة الدولية وأجهزتها كافة في تقدم الشعوب ونمائها لا سيما المكاتب الأممية الفنية كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة القانون التجاري الدولي.

وأضافت أن السفير بورسلي جدد دعم دولة الكويت للمنظمة الدولية وحرصها على تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين الكويت والأمم المتحدة في فيينا.

وأوضحت السفارة أن السفير بورسلي قدم أمس الخميس كذلك أوراق اعتماده إلى المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد دراغو كوس خلال مراسم أقيمت في مقر الأكاديمية بمدينة (لاكسنبورغ) النمساوية.

وذكرت أن اللقاء أكد أهمية توثيق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمكافحة الفساد.