أمين مجلس التعاون يعرب عن تقديره لموقف مجلس الأمن بشأن اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة عن تقديره للموقف الذي عبر عنه أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم الرئاسي بشأن الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية.

وقال البديوي في بيان إن إدانة المجلس لهذه الاعتداءات تمثل رسالة دولية واضحة برفض استمرار استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية وتهديد أمن الملاحة البحرية والممرات التجارية الدولية.

وأضاف أن أهمية البيان تكمن في تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه إيقاف هذه الانتهاكات وعدم السماح باستمرار حصول ميليشيا الحوثي على الأسلحة والدعم اللذين يغذيان اعتداءاتها مشيرا إلى أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) يمثل التزاما دوليا لا بد من الوفاء بمقتضياته بما يسهم في وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون ينظر إلى أمن المملكة العربية السعودية باعتباره ركنا أساسيا في منظومة الأمن الخليجي المشترك مشددا على وقوف دول المجلس موقفا موحدا وحاسما إلى جانب المملكة ومساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وصون أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.