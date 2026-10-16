وزير المالية يشارك في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي

وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي يشارك في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي

ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المُنعقدة في مدينة بانكوك – مملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر 2026، شارك معالي وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي السيد/ أجاي بانغا.

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للدول العربية، وفي مقدمتها دعم النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي ومواجهة التحديات، إلى جانب حشد استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في تمويل جهود التنمية وإعادة الإعمار.

كما تناول الاجتماع أهمية زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز الربط الإقليمي، بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي.

وناقش الاجتماع سبل الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية رأس المال البشري، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية ميسّرة ومرنة، وتعزيز جاهزية الدول لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل والمهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة.

وفي مداخلة له خلال الاجتماع أكد معالي وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً الى أن التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي تمثل أولويات رئيسية لدولة الكويت.

كما أشار معاليه إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، لاسيما للشباب، مثمناً جهود مجموعة البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية، مؤكداً حرص دولة الكويت على مواصلة الشراكة والتعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المنطقة.

وفي سياق متصل، ناقش المحافظون العرب أهمية تعزيز تمثيل الكفاءات العربية في مجموعة البنك الدولي، لا سيما في المستويات الإدارية والقيادية، وتوسيع فرص التطور المهني ووصول الكفاءات العربية إلى مواقع صنع القرار، في إطار مبادئ الكفاءة والتنوع والتمثيل الجغرافي.

وتأتي مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار ودعماً للنمو وفرص العمل.