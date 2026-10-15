الداخلية: ضبط 232 مطلوبا ومخالفا وتحرير 454 مخالفة مرورية و3 محاضر ضبط ومخالفات غذائية في العاصمة

وزارة الداخلية

نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة في نطاق محافظة العاصمة بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية أسفرت عن ضبط 232 مطلوبا ومخالفا للقوانين وتحرير 454 مخالفة مرورية إضافة إلى 3 محاضر ضبط مخالفات غذائية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس إن الحملة التي نفذها قطاع شؤون مديريات الأمن في محافظة العاصمة بالتعاون مع الجهات المعنية جاءت بهدف تعزيز الانتشار الأمني وضبط المطلوبين والمخالفين وتطبيق القانون.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 111 مطلوبا و104 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل وأربعة أشخاص بحوزتهم مواد مسكرة ومثلهم من العمالة السائبة وأربعة آخرين لممارستهم القمار إلى جانب شخصين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة.

وأضافت أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط شخصين اثنين (باعة جائلين) وتحرير 454 مخالفة مرورية ومخالفتين للوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة وضبط 32 مركبة مطلوبة قضائيا وحجز مركبة مخالفة مروريا وحجز شخص في نظارة المرور.

وأفادت برفع 51 مركبة مهملة بالتعاون مع بلدية الكويت إضافة إلى تحرير ثلاث محاضر ضبط ومخالفات من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية ضد محل يقوم ببيع لحوم فاسدة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين والمخالفين.