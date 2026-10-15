مستشفى جابر ينجح في إجراء عملية زراعة صمام الأورطي عبر القسطرة

"مستشفى جابر" ينجح بإجراء عملية زراعة صمام الأورطي ونقلها مباشرة إلى مؤتمر صمام القلب الخليجي

نجح فريق طبي من مستشفى جابر الأحمد التابع لوزارة الصحة في إجراء عملية زراعة صمام الأورطي (الأبهري) عبر القسطرة لمريض في العقد السابع من العمر ونقلت العملية مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى مؤتمر صمام القلب الخليجي المقام في دبي.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس إن المريض كان يعاني تضيقا شديدا في الصمام مع تكرر دخوله المستشفى بسبب تجمع السوائل في الرئتين المعروف شائعا بـ(الماء على الرئة) وقد غادر المستشفى بصحة جيدة بعد يومين من القسطرة التدخلية.

وأوضحت أن القسطرة التدخلية أجراها الفريق الطبي المكون من الدكتور علي صاحب والدكتور محمد التركي تحت التخدير الموضعي مستخدما صمام (نافيتور فيجن) وهو صمام حديث مخصص للزراعة عبر القسطرة لعلاج تضيق الصمام الأورطي.

وأضافت الوزارة أن مستشفى جابر الأحمد يواصل تعزيز حضوره في مجال التدخلات القلبية المعقدة عبر القسطرة من خلال تقديم الرعاية التخصصية ومشاركة الخبرات الطبية مع المؤتمرات المتخصصة في المنطقة مشيرة إلى أن القائمين على المؤتمر والخبراء المشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية أشادوا بخبرة الأطباء في الكويت وكفاءتهم.