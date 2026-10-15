الجيش الكويتي يختتم تمرين مراكز القيادات “البيرق 8”

اختتام فعاليات تمرين مراكز القيادات "البيرق 8"

اختتم الجيش الكويتي اليوم الخميس فعاليات تمرين مراكز القيادات (البيرق 8) الذي نفذته هيئة العمليات والخطط بمشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان إن التمرين اشتمل على عدد من السيناريوهات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتوحيد المفاهيم وآليات العمل بين الجهات المشاركة واختبار كفاءة منظومة القيادة والسيطرة وفاعلية الإجراءات المتبعة.

وأضافت أن التمرين يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير العمل المشترك بين الجهات العسكرية والأمنية ورفع مستوى الجاهزية والتكامل العملياتي وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة وفاعلية.