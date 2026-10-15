وزيرة الأشغال تتفقد محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها وسلامة تشغيلها

وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان خلال زيارة تفقدية إلى محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي

قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمحطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي للوقوف على سير العمل فيها والتأكد من جاهزيتها وسلامة تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية.

وقالت المشعان في تصريح صحفي على هامش الجولة إن محطة مشرف من المرافق الحيوية التي تخدم عددا كبيرا من المناطق السكنية مؤكدة حرص الوزارة على متابعة جاهزيتها ميدانيا بما يضمن استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة.

واطلعت خلال الجولة على مرافق المحطة وأنظمتها التشغيلية واستمعت إلى شرح مفصل من الجهاز الفني عن آلية التشغيل وإجراءات السلامة المتبعة والتأكد من كفاءة المضخات والمعدات وقدرتها على العمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

ورافق المشعان خلال الزيارة وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف كفاية النجدي ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الهندسة الصحية المهندس أنور البلوشي إلى جانب الجهاز الفني المختص بتشغيل المحطة.