وزيرة الشؤون: الانضباط الوظيفي والمتابعة الميدانية أساس تطوير العمل والارتقاء بالخدمات

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أن الانضباط الوظيفي والمتابعة الميدانية ركيزتان أساسيتان لتطوير العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الحويلة عقب تفقدها عددا من الإدارات والقطاعات الحيوية التابعة للوزارة للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة والوقوف ميدانيا على العقبات التي تواجه المواطنين والمراجعين والعمل على تذليلها.

وشددت الحويلة على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل دون استثناء بما يعزز الانضباط الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء في مختلف إدارات الوزارة.

ووجهت بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تطوير الخدمات ورفع كفاءتها مؤكدة أن المحاسبة ستطال كل مقصر في أداء واجباته الوظيفية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة مقابل دعم وتقدير الكفاءات المتميزة التي تسهم بإخلاص في تطوير العمل وخدمة المواطنين.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الجدية والمسؤولية وسرعة الإنجاز بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة. واطلعت الحويلة خلال الجولة على آليات إنجاز المعاملات ومستوى الأداء في الإدارات واستمعت إلى شرح من المسؤولين حول سير العمل والخطط التشغيلية ونسب الإنجاز في مشاريع التحول الرقمي.