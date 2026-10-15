رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائج السحب الشهري لحسابي «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور» خلال فعالية أقيمت في مبناه الرئيسي بحضور عدد من مسؤولي البنك، حيث تم بث مجريات السحب مباشرة عبر القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للبنك، تأكيداً على نهجه القائم على الشفافية وترسيخ الثقة مع العملاء.

وشهدت الفعالية تتويج مجموعة جديدة من الفائزين ضمن حساب «الجوهرة»، الذي يواصل تقديم أكبر منظومة جوائز ادخارية من نوعها في الكويت، عبر باقة متنوعة من السحوبات والجوائز النقدية التي تمنح العملاء فرصاً متجددة للفوز على مدار العام.

وأسفرت نتائج السحب عن فوز عميل “الوطني” مصطفى رهيف جبر الشمري بالجائزة الشهرية لحساب «الجوهرة» والبالغة 125 ألف دينار كويتي، فيما فاز كل من العملاء كريدي هادي كريدي العجمي وحنان سعود بدر البدر ومنى موسى عبدو وموضي سفيان سعود الدويش بجوائز السحب الأسبوعي وقدرها 20 ألف دينار كويتي لكل فائز.

كما جرى خلال الفعالية إجراء السحب الشهري لحساب «الجوهرة جونيور»، والذي توّج سبعة فائزين، حيث حصل كل من رزان محمد هاشم الصفار وحنان حسن عبدالهادي قاسم الصراف وبدرية نواف يوسف المنيفي على جوائز نقدية بقيمة1,000 دينار كويتي لكل منهم، فيما فاز كل من عبدالوهاب جميل عبدالرسول عبدالرسول ونرجس علي أحمد الشماع وسلوى أحمد حسين الصالح ولانا حمد عيسى الحمد بجوائز نقدية بلغت500 دينار كويتي لكل منهم.

بنك الكويت الوطني يتوّج 12 فائزاً جديداً في السحب الشهري لحسابي “الجوهرة” و”الجوهرة جونيور”

وقد تمت جميع إجراءات السحب بحضور وإشراف ممثلي شركتي التدقيق العالميتين «ديلويت» و«جرانت ثورنتون»، وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين المشاركين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: “يواصل حساب الجوهرة تحقيق نجاحات متتالية بفضل القيمة المضافة التي يوفرها للعملاء، إذ يجمع بين مزايا الادخار وفرص الفوز بجوائز مالية مجزية، ما جعله خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من العملاء الباحثين عن حلول ادخارية مبتكرة ومجزية في الوقت ذاته”.

وأضاف: “نركز على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتوافق مع تطلعات العملاء وتدعم أهدافهم المالية، لذلك نعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا الادخارية وتقديم برامج تمنح مكافآت حقيقية، مع التزام مطلق بأعلى معايير النزاهة والوضوح في جميع السحوبات”.

وأشار النصف إلى أن استمرار الإقبال على حساب «الجوهرة» يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء لبنك الكويت الوطني وخدماته، مؤكداً أن الحساب يساهم في تعزيز ثقافة الادخار ويمنح العملاء فرصاً استثنائية للفوز ضمن تجربة مصرفية متطورة.

ويمنح حساب «الجوهرة» العملاء فرصاً للفوز بجوائز نقدية على مدار العام تشمل السحوبات الأسبوعية والشهرية والجائزة الكبرى البالغة مليون دينار كويتي والتي يتم السحب عليها ثلاث مرات سنوياً بالإضافة الى جوائز سحوبات «الجوهرة جونيور»، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز حسابي «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور» 5 ملايين دينار كويتي سنوياً، ما يجعلها أكبر سحوبات من نوعها في الكويت.