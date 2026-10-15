“فوكسل أنالوغ” يجمع الحرف اليدوية بالتكنولوجيا الرقمية

المصممين مع أعمالهما

مشروع فني لكوثر الصفار وبراء الطبّجي يمزج تقنيات الصبّ التقليدية بالتصميم الرقمي لإنتاج قطع فنية مبتكرة.

ينطلق «ڤوكسل أنالوچ» من حوار بين مادتين ومنهجين: الصبّ المزدوج الخام الذي طورته المصممة المعمارية كوثر الصفار، والعمليات الرقمية التكرارية التي يعتمدها المعماري براء الطبّجي. من خلال محاكاة الوعاء المصبوب رقمياً، يستكشف العمل كيف يمكن للملمس المادي أن يتحوّل إلى بنية رقمية قابلة للتعديل وإعادة التشكيل، بحيث تصبح آثار المادة منطلقاً لإمكانيات جديدة للإنتاج.

وعلى الرغم من القدرة على توليد عدد لا نهائي من الأشكال المُكعبة، فإن تحويلها إلى أجسام قابلة للتصنيع يتطلّب تدخلاً تصميمياً دقيقاً يراعي متطلبات الصبّ وحدود القالب الرملي ثنائي الأجزاء.

يتخذ العمل من الوعاء، بوصفه شكلاً مألوفاً ومتجذراً في تاريخ الصناعة اليدوية، نقطة انطلاق لتجربة نادراً ما تُرى ضمن لغة بصرية مُبكسلة. ومن خلال هذا التباين، يستكشف المشروع العلاقة بين الملموس والافتراضي، وبين الحرفة التقليدية والأدوات الرقمية المعاصرة. وفي التقاء هذين العالمين، تظهر قطع تحمل أثر التقنية الحديثة وتحافظ في الوقت نفسه على ذاكرة الصبّ الرملي وحساسيته.

من مشاركة المصممين في أسبوع عمان للتصميم في المملكة الأردنية