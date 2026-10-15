الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومعتدل في الساعات المتأخرة من الليل في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية مع فرص الضباب الخفيف وظهور بعض الغيوم أحيانا ويكون الطقس عموما خلال عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومعتدلا في الساعات المتأخرة من الليل.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هذه الفترة المناخية هي ضمن موسم الخريف وتشهد تغيرات سريعة حيث يبدأ تأثير منخفض الهند الموسمي بالانحسار وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خلال ساعات النهار والليل كما تزيد الرطوبة النسبية بعض الأحيان خاصة على المناطق الساحلية وتزداد فرص تكون الضباب الخفيف مع تغير الكتل الهوائية كما تظهر بعض الغيوم أحيانا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا خاصة على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا خاصة على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا خاصة على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر ان الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا خاصة على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار السبت يكون حارا ورطبا خاصة على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.