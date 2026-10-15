رئيس الأركان يبحث مع مسؤول عسكري روسي موضوعات مشتركة

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي فرولكين أليكسي

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي فرولكين أليكسي قضايا وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان اليوم الخميس أن الفريق الركن الشريعان استقبل في مكتبه المسؤول العسكري الروسي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد وجرى تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.