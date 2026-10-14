الدوري الإسباني: إيقاف فينيسيوس أربع مباريات وغيابه عن الكلاسيكو

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس جونيور

يغيب الجناح الدولي البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم بعد إيقافه أربع مباريات، وذلك إثر طرده بسبب شدّ شعر أحد لاعبي فياريال السبت الماضي في المرحلة الثامنة.

وأكدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني الأربعاء أن اللاعب البرازيلي سيُعاقب بالإيقاف لأربع مباريات، من بينها مواجهة برشلونة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك على خلفية بطاقة حمراء والاحتجاجات التي أعقبتها بسبب شدّه شعر لاعب الوسط الكندي لفياريال ناثان صليبا في هجمة مرتدة سجل منها الهدف الثاني لفريقه قبل أن يلغى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

وأوضحت أن العقوبة تتضمن الإيقاف مباراتين بسبب البطاقة الحمراء، ومباراتين إضافيتين بسبب احتجاجاته تجاه الحكم.