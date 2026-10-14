وزيرة الأشغال: افتتاح طرق ومنعطفات جديدة ضمن مشروع جسر صباح الناصر فجر غد الخميس

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تتفقد اليوم الأربعاء مشروع جسر صباح الناصر للوقوف على جاهزية الأعمال النهائية قبيل الافتتاح

تفقدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء مشروع جسر صباح الناصر للوقوف على جاهزية الأعمال النهائية قبيل الافتتاح الرسمي لعدد من الطرق والمنعطفات الدائرية أمام الحركة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عند الساعة الرابعة من فجر يوم غد الخميس.

وقالت المشعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المرحلة المقرر افتتاحها تشمل الطريق الخدمي الموازي للدائري السادس باتجاه المسيلة والمنعطف الدائري الجنوبي الغربي للقادم من طريق (604) باتجاه كبد والمؤدي إلى الدائري السادس باتجاه المسيلة. وأضافت أنه سيتم كذلك افتتاح المنعطف الدائري الجنوبي الشرقي للقادم من الدائري السادس باتجاه المسيلة والمؤدي إلى طريق (604) باتجاه منطقة صباح الناصر.

وأكدت أن افتتاح المسارات الجديدة يأتي استكمالا لمراحل تشغيل المشروع ضمن جهود وزارة الأشغال العامة لاستكمال المشاريع الحيوية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

وقالت إن الوزارة مستمرة في المتابعة الميدانية للمشاريع حتى استكمالها ودخولها الخدمة مع التأكد من جاهزية الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة قبل فتحها أمام مستخدمي الطريق.

وأشارت إلى أهمية استمرار التنسيق بين فرق الوزارة والجهات المعنية لضمان سلامة الحركة المرورية والاستفادة من المسارات الجديدة.

ودعت مستخدمي الطريق إلى الالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المرورية خلال فترة الافتتاح ومتابعة الإدارة العامة للمرور للاطلاع على أي تحويلات أو إغلاقات مؤقتة في محيط المشروع. ويأتي افتتاح المسارات الجديدة استكمالا لما تم تشغيله من أجزاء مشروع (جسر صباح الناصر) في أغسطس الماضي ضمن مراحل استكمال المشروع وتحسين الربط المروري على الطريق الدائري السادس والطرق المؤدية إلى المناطق السكنية المحيطة.