وكيل وزارة الداخلية: تطوير منظومة العمل وتسخير الإمكانات والارتقاء بمستوى الخدمات للمراجعين

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل وتسخير الإمكانات المتاحة لتبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وتسهيل حصول المراجعين على الخدمات.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك جاء خلال افتتاحه صالة الجنسية وذلك بعد تجديدها بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بمنطقة الشويخ برعاية بنك بيت التمويل الكويتي وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء فواز الرومي وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير مرافقها الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

كما اطلع وكيل الوزارة خلال الافتتاح على مرافق الصالة وتجهيزاتها واستمع إلى شرح قدمه مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية العميد عبدالرحمن العثمان وآلية استقبال المراجعين وتنظيم سير المعاملات والإجراءات المتبعة لتقديم الخدمات بما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتوفير بيئة خدمية أكثر تنظيما وكفاءة.