جامعة الكويت تفتتح مختبر الخدمات البترولية بهدف تطوير التعليم التطبيقي

عميد كلية العلوم الدكتور حيدر بهبهاني و العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم الدكتورة فوزية عبدالله خلال افتتاح مختبر الخدمات البترولية بالتعاون مع شركة (SLB)

افتتحت كلية العلوم بجامعة الكويت مختبر الخدمات البترولية بالتعاون مع شركة (SLB) بهدف تطوير التعليم التطبيقي وتعزيز المهارات التقنية لدى طلبة الجيولوجيا وجيولوجيا البترول وطلبة الماجستير ودعم الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

وقال عميد كلية العلوم الدكتور حيدر بهبهاني في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن المختبر يوفر برمجيات وتقنيات متخصصة في استكشاف المكامن البترولية ودراسة الطبقات تحت سطح الأرض بما يسهم في ربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية ويتيح للطلبة التعرف على التقنيات المستخدمة في الصناعة النفطية.

وأكد بهبهاني أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع النفطي في تطوير الإمكانات العلمية والتطبيقية موضحا أن الشراكات مع المؤسسات المتخصصة تسهم في تطوير البيئة التعليمية والبحثية وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية ومتطلبات سوق العمل.

من جانبها قالت العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم الدكتورة فوزية عبدالله في تصريح مماثل إن المختبر يتيح للطلبة تعلم أحدث البرمجيات المستخدمة في الاستكشافات البترولية وتطوير مهاراتهم التقنية من خلال لاستخدام الأدوات الرقمية المتخصصة في دراسة التكوينات الجيولوجية واستكشاف المكامن البترولية.

وأضافت عبدالله أن تطوير المرافق العلمية والتدريبية يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويدعم التكامل بين التعليم النظري والتطبيق العملي ويفتح آفاقا اوسع للاستفادة من الخبرات والتقنيات المستخدمة في القطاع النفطي بمايسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات علوم الأرض وجيولوجيا البترول.