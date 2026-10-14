مستشفى جابر الأحمد يقيم فعالية توعوية لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية الدكتور عبدالرحمن المطيري و رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي الدكتورة بثينة الكندري

أقام مستشفى جابر الأحمد اليوم الأربعاء فعالية توعوية بعنوان (تخصصات تتكامل… من أجلها) نظمها مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي بالتنسيق مع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

وأكدت رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي الدكتورة بثينة الكندري في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار تعزيز التكامل بين التخصصات والفرق الصحية المعنية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأشارت الكندري إلى أن تضافر الجهود بين خدمات الأشعة والعلاج الإشعاعي والبرنامج الوطني ومراكز الرعاية الصحية الأولية يدعم وصول المستفيدات إلى خدمات الفحص والتقييم وفق مسارات صحية متكاملة.

وأضافت أن التوعية بأهمية الكشف المبكر تسهم في تشجيع النساء على الإقبال على الفحص والتعرف إلى الخدمات المتاحة ومراجعة المراكز الصحية عند الحاجة لافتة إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات والكوادر المعنية بما يعزز جودة الرعاية المقدمة.

وشهدت الفعالية حضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية الدكتور عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي كما حضرها مدير مستشفى جابر الدكتورة ندى الحسن ومدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية الدكتورة وفاء الكندري والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إلى جانب عدد من مديري المستشفيات والإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية والكوادر الصحية والطبية من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.