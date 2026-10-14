سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات والخطط المتبعة التي تضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة والسلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي إلى جانب بحث الخيارات الاستراتيجية لتنويع مسارات النقل والتصدير وتطوير الحلول اللوجستية البديلة في مختلف الظروف.

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز ناصر المرزوق ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.