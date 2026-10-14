“المواصلات” توقع مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات لتعزيز جودة الإصدارات البريدية وإبراز الهوية الوطنية

وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات الدكتور عادل العبدالرزاق بعد توقيع مذكرة التفاهم

وقعت وزارة المواصلات اليوم الأربعاء مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات لتعزيز جودة الإصدارات البريدية وإبراز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث التاريخي والثقافي للبلاد.

ووقع المذكرة كل من وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات الدكتور عادل العبدالرزاق.

وقال الزيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المذكرة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة والاستفادة من الخبرات الوطنية في تطوير الإصدارات البريدية.

وأضاف الزيد أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والاستشارات المتخصصة في مجال تصميم وإصدار الطوابع البريدية وضمان توافق التصاميم مع المعايير المعتمدة دوليا بما يعكس المكانة الحضارية لدولة الكويت ويعزز حضور إصداراتها البريدية على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن الوزارة تنظر إلى الطوابع البريدية باعتبارها سجلا وطنيا يوثق تاريخ الكويت وإنجازاتها ومناسباتها المهمة ووسيلة ثقافية تعكس معالمها الحضارية وتراثها الأصيل مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستسهم في إثراء التصاميم البريدية والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة مع احتفاظ الوزارة بصلاحياتها في اعتماد التصاميم وإصدارها.

وبين الزيد أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع البريد والارتقاء بجودة خدماته مؤكدا الحرص على توسيع مجالات التعاون مع الجهات الوطنية ذات الاختصاص بما يدعم تطوير العمل البريدي ويعزز القيمة الثقافية والتوثيقية للطوابع الكويتية.

من جهته أكد الدكتور عادل العبدالرزاق في تصريح مماثل لـ(كونا) أن توقيع مذكرة التعاون مع وزارة المواصلات يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات الفنية المتخصصة في دعم وتطوير الإصدارات البريدية وتعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم الاهتمام المشترك بالمحافظة على تاريخ الطوابع وقيمتها الثقافية.

وثمن العبدالرزاق جهود وزارة المواصلات وحرصها على إشراك الجهات المتخصصة في تطوير العمل البريدي موضحا أن الجمعية ستعمل على تقديم المقترحات والاستشارات الفنية المتعلقة بتصميم الطوابع والمساهمة في نشر الوعي بأهمية الإصدارات البريدية الكويتية والتعريف بها لدى الهواة والمهتمين داخل الكويت وخارجها.

وأشار إلى أن الطوابع البريدية الكويتية تمثل إرثا وطنيا وثقافيا يستحق المحافظة عليه وتطويره مؤكدا استعداد الجمعية لتسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم جهود الوزارة والمساهمة في إثراء الإصدارات البريدية.

وتتضمن مذكرة التعاون تبادل الخبرات والاستشارات الفنية بين الطرفين والاستفادة من خبرات الجمعية في مجال تصميم الطوابع البريدية إلى جانب التعاون في التعريف بالإصدارات الجديدة ونشر الوعي بها عبر المنصات التابعة للجمعية دون أن تترتب على ذلك أي التزامات مالية على الطرفين.