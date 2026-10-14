“زين” تدعم مُستقبل الصناعات الإبداعية في الكويت برعايتها لـ “مهرجان الإبداع”

حمد المصيبيح ومشاري المطوع وسارة الربيعة وسارة خلف خلال المؤتمر الصحافي

أعلنت زين الكويت عن رعايتها للنسخة الأولى من “مهرجان الإبداع”، الذي يُقام في متحف الفن الحديث خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، في خطوةٍ تعكس التزامها المُتواصل بدعم المواهب الوطنية، وتعزيز منظومة الصناعات الإبداعية في الكويت، وفتح آفاق أوسع أمام الفنانين والمُصمّمين وصُنّاع المحتوى للتواصل والتعاون مع الشركات والمؤسّسات والعلامات التجارية الرائدة في السوق المحلّي.

تم الإعلان عن رعاية زين خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة في الشويخ، بحضور المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والشريك المؤسّس لمهرجان الإبداع مشاري المطوع، والمدير التنفيذي للمهرجان سارة الربيعة، ورئيس قسم المعارض في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سارة خلف.

ويأتي المهرجان ليُشكّل منصّة تجمع مُختلف أطراف المجتمع الإبداعي تحت مظلّة واحدة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وبناء علاقات مهنية وشراكات جديدة، وإتاحة الفرصة أمام المؤسّسات لاكتشاف الطاقات المحلّية والاستفادة من قُدراتها وأفكارها المُبتكرة، بما يُسهم في تعزيز حضور المواهب الكويتية وتوسيع فرصها في سوق العمل الإبداعي.

وتعكس رعاية زين لهذا الحدث إيمانها بأهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية الوطنية، وحرصها على الإسهام في بناء بيئة مُحفّزة تتيح للشباب تحويل أفكارهم ومواهبهم إلى فرص حقيقية للنمو والتطوّر، خصوصاً في ظل التحوّلات المُتسارعة التي تشهدها الصناعات الإبداعية وصناعة المحتوى الرقمي، وما تفتحه من مجالات جديدة للابتكار وريادة الأعمال.

كما يُسلّط المهرجان الضوء على أهمية تعزيز الروابط بين المُبدعين وقطاع الأعمال، من خلال تقريب المسافات بين المواهب المحلّية والجهات الباحثة عن حلول وأفكار إبداعية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من الخبرات الكويتية في مجالات الفن والتصميم وصناعة المحتوى، بما يدعم نمو قطاع إبداعي مُتكامل وقادر على المنافسة محلياً وإقليمياً.

وتولي زين اهتماماً خاصاً بالمبادرات التي تمنح الجيل الجديد من المبدعين مساحةً لإبراز إمكاناتهم وتطوير مهاراتهم وبناء شبكات علاقات مهنية، إيماناً منها بأن تمكين المواهب لا يقتصر على إبراز إنجازاتها، بل يمتد إلى توفير البيئة التي تساعدها على الاستمرار والنمو، وتحويل شغفها إلى مسارات مهنية ومشاريع مستدامة.

وتنسجم أهداف المهرجان مع رؤية زين في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الكويت، وتعزيز الشراكات التي تجمع القطاع الخاص بالمواهب الوطنية، بما يُسهم في تنمية الصناعات الإبداعية وإبراز الهوية الكويتية بأفكار وأصوات محلية أصيلة، ويفتح المجال أمام جيل جديد من المبدعين للإسهام في رسم مستقبل الاقتصاد الإبداعي.

ومن خلال هذه الرعاية، تواصل زين دورها في دعم المبادرات التي تستثمر في قدرات الشباب وتحتفي بإبداعاتهم، وتسعى إلى بناء جسور مستدامة بين المواهب والفرص، انطلاقاً من إيمانها بأن مستقبل الإبداع في الكويت تصنعه الطاقات الوطنية، وأن الشراكة الفاعلة بين المبدعين والمؤسسات تمثّل أساساً لبناء مجتمع إبداعي أكثر حيوية وتنوّعاً واستدامة.