الداخلية: حملة أمنية في محافظة الأحمدي لضبط المخالفين وتعزيز الإلتزام بالقوانين

وزارة الداخلية

نفذت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن محافظة الأحمدي حملة أمنية على سوق السمك في مجمع الكوت ونقعة اللنجات وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لضبط المخالفين وتعزيز الالتزام بالقوانين.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الحملة نفذت بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط (773) كيلوغراما من الأسماك الفاسدة والشخص المسؤول عنها وتحرير مخالفة بحقه وضبط شخصين في حالة غير طبيعية واثنين آخرين من مخالفي قانون الإقامة لانتهاء إقامتهم.

وأكدت (الداخلية) استمرار الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الصحة العامة وضبط المخالفين وتعزيز الالتزام بالقوانين.