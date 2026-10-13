الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بينها الكويت

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان من بينها دولة الكويت لولاية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير المقبل.

وحصلت دولة الكويت على 173 صوتا في الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري ضمن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ فيما حصلت المملكة الأردنية الهاشمية على 171 صوتا.

وشملت الدول المنتخبة إلى جانب الكويت والأردن كلا من نيبال وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والبرازيل وألمانيا.

وجاء انتخاب دولة الكويت لولاية ثانية متتالية في المجلس إذ تنتهي ولايتها الحالية في 31 ديسمبر المقبل على أن تبدأ ولايتها الجديدة في الأول من يناير 2027 وتستمر حتى نهاية عام 2029.

ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة عضوا تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة مباشرة بالاقتراع السري وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولمدة ثلاث سنوات مع عدم جواز إعادة انتخاب الدولة مباشرة بعد شغلها مقعدا لفترتين متتاليتين.

وتتوزع مقاعد المجلس بواقع 13 مقعدا للمجموعة الأفريقية و13 لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ وستة مقاعد لمجموعة أوروبا الشرقية وثمانية مقاعد لمجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي وسبعة مقاعد لمجموعة أوروبا الغربية والدول الأخرى.

ويعد المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له هيئة حكومية دولية تابعة للمنظومة الأممية تعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومناقشة أوضاعها في مختلف أنحاء العالم والتصدي للانتهاكات وتقديم التوصيات بشأن سبل معالجتها.