مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 13/10/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق نزار آميدي يوم امس الاثنين وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها والتأكيد على ضرورة إنهاء التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لحل كافة القضايا العالقة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبالات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل إسماعيل فهمي يوم الاثنين الماضي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له للبلاد وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تطوير العمل العربي المشترك وآليات عمل جامعة الدول العربية بما يعزز دورها في خدمة القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة ويواكب تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبالات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لمعالي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة يواري بلانار الأسبوع الماضي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له للبلاد حيث جرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبحضور معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح لوزير المؤسسات و(صنع في إيطاليا) في جمهورية إيطاليا الصديقة أدولفو أورسو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد الأسبوع الماضي حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين وأعرب وزير المؤسسات و(صنع في إيطاليا) خلال اللقاء عن خالص شكره لدولة الكويت ممثلة بشركة البترول الكويتية العالمية (Q8) على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود مما يعكس اهتمامها البالغ بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح للممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني ماري ياماشيتا والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد الأسبوع الماضي وجرى خلال اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام ومطار أبها خلال الأيام الماضية وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء من المسافرين والعاملين بالمطارات من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى مختلفة فضلا عن وقوع أضرار مادية في تلك المطارات مؤكدا أن هذه الاعتداءات الشنيعة والجبانة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مشددا على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات الشنيعة ومحاسبة المسؤولين عنها مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها مؤكدا أن أمن المملكة جز لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولحكومات وشعوب الدول التي ينتمي إليها الضحايا ولأسرهم وذويهم معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من معالي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة يوم الأحد الماضي حيث جدد معاليه خلال الاتصال دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.