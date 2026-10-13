بنك “وياي” ومنصة “هنا” والجامعة الأمريكية في الكويت يتعاونون لتعزيز الوعي بالصحة النفسية لدى الشباب

مدير التواصل في بنك وياي فهد الشراح

انطلاقاً من التزامه المستمر بدعم الشباب الكويتي وتمكينهم في مختلف جوانب حياتهم، أطلق بنك وياي، بالتعاون مع منصة هنا المختصة بخدمات الصحة النفسية، وبالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، مبادرة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية بين الطلبة، وتوفير مساحة آمنة للحوار والدعم داخل الحرم الجامعي.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على دور بنك وياي كشريك حقيقي وقريب من الشباب، لا يقتصر حضوره على تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وفهم التحديات والضغوط اليومية والأكاديمية التي يواجهونها خلال رحلتهم التعليمية.

وتركّز المبادرة على مفهوم أن الاهتمام بالصحة النفسية وطلب الدعم عند الحاجة يمثلان خطوة إيجابية وشجاعة تعكس الوعي والمسؤولية تجاه الذات.

كما تجسد هذه الفعالية نموذجاً ناجحاً لتضافر جهود القطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة والقطاع الأكاديمي، حيث يجمع التعاون بين بنك وياي ومنصة هنا والجامعة الأمريكية في الكويت رؤى مشتركة تسعى إلى بناء بيئة جامعية أكثر وعياً ودعماً واحتواءً للطلبة.

وتضمنت المبادرة عدداً من الأنشطة التفاعلية المصممة خصيصاً للتواصل مع الطلبة بطريقة مبتكرة، أبرزها الرسائل التوعوية بطريقة تفاعلية تتيح للطلاب اختيار موضوع أو تحدٍ نفسي يمرون به، ليحصلوا في المقابل على رسالة توجيهية مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم وتجاربهم الشخصية.

كما شهدت الفعالية أنشطة أخرى تهدف إلى نشر رسائل إيجابية ومحفزة تعكس أهمية العناية بالنفس وتعزز مفاهيم التفاؤل والمرونة النفسية بين الشباب.

وتواجد خلال الفعالية فريق متخصص من منصة “هنا” لتقديم التوجيه والإرشاد المباشر للطلبة، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالصحة النفسية، إلى جانب تسليط الضوء على الموارد والخدمات المتاحة التي يمكن الاستفادة منها عند الحاجة إلى الدعم.

وعلّق مدير التواصل في بنك وياي، فهد الشراح، على هذه الفعالية قائلاً: “نؤمن بأن دورنا كشريك للشباب يتجاوز الخدمات المصرفية ليشمل دعمهم في مختلف جوانب حياتهم. ومن هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع منصة هنا والجامعة الأمريكية في الكويت لإطلاق مبادرة تضع الصحة النفسية في صميم الاهتمام، وتؤكد للطلبة أن الحديث عن التحديات النفسية وطلب المساعدة أمر طبيعي وصحي. نأمل أن تسهم هذه المبادرة في خلق حوارات أكثر انفتاحاً، وتعزيز ثقافة الدعم والتفهم داخل المجتمع الجامعي، بما ينعكس إيجاباً على الشباب.”

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود بنك وياي المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تركز على فهم احتياجات الشباب الحقيقية ومرافقتهم في مختلف مراحل حياتهم، من خلال برامج ومبادرات هادفة تعزز جودة حياتهم وتسهم في تمكينهم وتحقيق تطلعاتهم.