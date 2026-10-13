وزيرة الشؤون تؤكد حرص دولة الكويت على دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال أعمال الدورة العادية الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال أعمال الدورة العادية ال84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة بالقاهرة دعت فيها الى مواجهة التحديات الاجتماعية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد من خلال برامج عملية ذات أهداف واضحة وأثر ملموس.

وقالت الحويلة إن دولة الكويت تواصل تحديث تشريعاتها وخدماتها الاجتماعية مشيرة إلى تعديلات تشريعية في مجالي الحماية من العنف الأسري ومكافحة المخدرات وتشريعات جديدة للعمل التطوعي وتنظيم الإعلام إلى جانب إعداد ورفع مشروعات قوانين تتعلق بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن برنامج حماية الأسرة الذي أقره مجلس الوزراء في مايو الماضي يشكل إطارا متكاملا لدعم استقرار الأسرة بمشاركة عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها وبمتابعة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتنسيق المبادرات ورصد نتائجها وتحدياتها ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

وفي مجال تمكين المرأة ذكرت الحويلة أن الكويت تدعم التدريب وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومشروع (بوتيك 33) لدعم الأسر المنتجة إضافة إلى تشكيل لجنة شؤون المرأة لمتابعة الجهود الوطنية والمؤشرات الدولية والعمل على إنشاء منصة وطنية متكاملة للمرأة.

وأضافت أن من بين الجهود كذلك إطلاق جائزة الكويت لتميز المرأة (مكانة وتمكين) تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حضور المرأة ودورها في مسارات التنمية.

واستعرضت جهود اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص التعليم والعمل والأجهزة التعويضية والترتيبات التيسيرية وتأهيل الأسر فضلا عن إطلاق جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير خدمات كبار السن بما يحفظ كرامتهم ويدعم استقلاليتهم.

وأكدت أهمية توظيف التحول الرقمي لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها مع حماية الخصوصية وسرية البيانات.

وشددت الحويلة على أن الأوضاع الحالية في المنطقة تستدعي تعزيز التضامن العربي ومساندة الدول والشعوب المتضررة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم البرامج والمشروعات التي تحمي الأطفال والأسر والفئات الأكثر تضررا وتضمن وصولهم إلى الرعاية والخدمات الأساسية.

ودعت الله أن يحفظ الدول والشعوب ويديم نعمة الأمن والأمان ويرفع البلاء عن الدول المتضررة ويعم السلام والاستقرار المنطقة.

وأكدت الحويلة حرص دولة الكويت على مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات لدعم الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري والإدماج المجتمعي معربة عن تطلعها لأن تسهم أعمال المكتب التنفيذي في إعداد قرارات عملية للدورة ال46 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ترتبط بمسارات تنفيذ واضحة ومتابعة منتظمة وتحقق أثرا ملموسا في حياة الإنسان العربي.