جامعة الكويت تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

شاركت جامعة الكويت في المعرض الدولي للتعليم العالي (HigherEd Kuwait 2026) الذي تنظمه شركة كونيكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات يومي 12 و13 أكتوبر الجاري في فندق جميرا المسيلة بهدف تعزيز التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور والتعريف ببرامجها الأكاديمية وخدماتها الجامعية.

وقالت الجامعة في تصريح صحفي إنها تستعرض خلال مشاركتها خدماتها وإمكاناتها الأكاديمية والإدارية وتقدم للزوار معلومات عن الفرص الأكاديمية والخدمات الجامعية ومسارات استكمال الدراسات العليا.

جامعة الكويت تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

وأوضحت أن المشاركة تتيح التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والإجابة عن استفساراتهم بشأن البرامج والتخصصات والفرص التعليمية المتاحة بما يساعد الطلبة على اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية وفق ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

جامعة الكويت تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

وأكدت أن مشاركتها تأتي ترجمة لركيزة التواجد المتميز ضمن مرتكزاتها الاستراتيجية من خلال تعزيز حضورها في الفعاليات التعليمية وإبراز برامجها وإمكاناتها الأكاديمية وتوسيع قنوات التواصل مع المجتمع بما يدعم دورها في خدمة الطلبة والمجتمع.

وشملت مشاركة جامعة الكويت عمادة شؤون الطلبة وإدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الموارد البشرية وكلية الدراسات العليا.