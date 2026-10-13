رئيس قوة الإطفاء: نولي اهتماما بالغا بتعزيز منظومة إدارة مخاطر الكوارث لحماية الأرواح وصون مقدرات الوطن

رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي

أكد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي أن دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما تولي اهتماما بالغا بتعزيز منظومة إدارة مخاطر الكوارث ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وصون مقدرات وسلامة الوطن.

وقال اللواء الرومي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف ال13 من أكتوبر كل عام إن دولة الكويت تواصل جهودها على المستوى المحلي في تطوير قدراتها الوقائية والعملياتية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية فيما تحرص إقليميا ودوليا على توطيد التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص بما يعزز الجاهزية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث.

وأضاف أن دولة الكويت تواصل على المستوى الدولي دورها الإنساني في دعم الدول والشعوب المتضررة من الكوارث ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطرها انسجاما مع أهداف إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015–2030.

وشدد على أن مواجهة الكوارث لم تعد تقتصر على الاستجابة بعد وقوعها بل أصبحت ترتكز على استباق المخاطر وتعزيز الوقاية والاستعداد مؤكدا مواصلة قوة الإطفاء العام تطوير إمكاناتها البشرية والفنية وتوظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وصولا إلى منظومة متكاملة تحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة للمجتمع.