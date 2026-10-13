ZainTECH تُطلق وعدها المؤسّسي الجديد.. "المُستقبل بدأ الآن"

أعلنت شركة ZainTECH، ذراع الحلول الرقمية التابعة لمجموعة زين، عن إطلاق وعدها المؤسسي الجديد “المستقبل بدأ الآن”، في خطوة تعكس توجهها نحو تحقيق نتائج أعمال ملموسة لعملائها وترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للمؤسسات والجهات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي.

وذكرت الشركة أن هذا التطور يأتي امتدادا لاستراتيجيتها القائمة على ركائزها الثلاث: الرقمنة والذكاء والمرونة، وذلك عقب استكمال دمج شركات STS Arabia و BIOS Middle East وAdfolks تحت علامة تجارية واحدة، في خطوة تجسد رؤيتها لبناء منظومة رقمية متكاملة تجمع الخبرات والقدرات المتخصصة ضمن كيان موحد، يعزز كفاءتها التشغيلية ويرسخ حضورها الإقليمي.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو توحيد الهوية المؤسسية وتعزيز تكامل الحلول والخدمات تحت مظلة واحدة، بما يتيح تقديم قيمة أكبر للعملاء، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل.

وأوضحت الشركة أن هذا التوجه يأتي في سياق مرحلة متقدمة من نموها وتوسعها الإقليمي، التي توجت مؤخرا بإطلاق عملياتها في السوق المصرية، بما يعكس طموحها لتعزيز حضورها في الأسواق ذات الفرص الواعدة، وفي الوقت ذاته، تواصل ZainTECH توسيع استثماراتها وترسيخ وجودها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن والعراق والبحرين، استجابةً للطلب المتنامي على الحلول التقنية المتخصصة التي تساعد المؤسسات على تسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءتها التشغيلية ومواكبة متطلبات الأعمال الحيوية.

وتدير ZainTECH اليوم عملياتها عبر ثمانية أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المُدارة في مجالات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والبنية التحتية الحديثة، فضلاً عن تقنيات الطائرات المسيّرة والروبوتات.

ومن خلال هذا النهج المتكامل، تسعى الشركة إلى تمكين عملائها من تحديث بيئاتهم التقنية بثقة، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتعزيز أمن عملياتهم وقدرتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وقال أندرو حنا الرئيس التنفيذي لشركة ZainTECH ” لطالما ركزت مؤسسات الأعمال على الاستعداد للمستقبل، إلا أن التقنيات التي ستشكل ملامحه أصبحت اليوم واقعا ملموسا يعيد رسم أساليب العمل وإدارة العمليات في مختلف القطاعات، ومن هذا المنطلق، يأتي تطور ZainTECH ليجسد قدرتنا على توحيد خبراتنا وكفاءاتنا وحضورنا الإقليمي ضمن منظومة متكاملة، تتيح لعملائنا الاستفادة من الفرص التي تفرزها التحولات الرقمية المتسارعة وتحويلها إلى قيمة حقيقية لأعمالهم”.

وتابع قائلا “تعكس ركائزنا الثلاث، الرقمنة والذكاء والمرونة، التوجه الاستراتيجي الذي نقوده والنتائج التي نسعى إلى تحقيقها لعملائنا، حيث تشكل إطارا متكاملا لتمكين المؤسسات من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، أما وعدنا المؤسسي الجديد (المستقبل بدأ الآن)، فيجسد التزامنا الراسخ بتمكين المؤسسات من التقدم بثقة وتسخير إمكانات التكنولوجيا لإحداث أثر ملموس ومستدام في أعمالها”.

وأكد حنا بقوله “يمثل دخولنا إلى السوق المصرية محطة استراتيجية مهمة في مسيرة نمو ZainTECH وتوسعها الإقليمي، ويعكس ثقتنا بالإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة التي يتمتع بها هذا السوق، لا سيما في قطاعي المؤسسات والجهات الحكومية، اللذين يشهدان تسارعاً متزايداً في تبني الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.”

وتتمحور استراتيجية ZainTECH حول إطار عمل متكامل يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي الرقمنة والذكاء والمرونة، التي تجسد رؤية الشركة في تحويل قدراتها وخبراتها التقنية إلى حلول عملية تستجيب لاحتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المتنامية في بيئة أعمال تتسارع فيها وتيرة التحول الرقمي.

وفي إطار ركيزة الرقمنة، تركز الشركة على تمكين المؤسسات من تحديث بيئاتها التقنية وتطوير عملياتها التشغيلية من خلال الحوسبة السحابية والبنية التحتية والاتصال والتطبيقات والأتمتة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة على مواكبة متطلبات الأعمال الحديثة.

أما ركيزة الذكاء، فتعكس التزام الشركة بتوظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لاستخلاص رؤى قابلة للتطبيق، بما يساعد العملاء على تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة ترتكز إلى البيانات وتدعم تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بركيزة المرونة، تعمل ZainTECH على تعزيز استمرارية الأعمال والجاهزية التشغيلية من خلال حلول الأمن السيبراني والخدمات المُدارة والبنية التحتية الرقمية القادرة على مواكبة التحديات المتغيرة، بما يضمن للمؤسسات القدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة والحفاظ على استدامة عملياتها.

ومن خلال التكامل بين هذه الركائز الثلاث، تقدم ZainTECH نهجاً شاملاً لتحديث البيئات الرقمية يجمع بين التكنولوجيا والذكاء والمرونة ضمن منظومة واحدة مترابطة، بما يمكّن المؤسسات من مواكبة متطلبات بيئة أعمال تزداد تعقيداً، وتتطلب مستويات أعلى من الجاهزية واستمرارية التشغيل والقدرة على التفاعل مع المتغيرات المتلاحقة بثقة وكفاءة، كما ينعكس هذا التوجه المتكامل في منصات الشركة الرقمية وقنواتها المختلفة، التي توفر تجربة موحدة تسهّل على العملاء التعرف إلى حلول ZainTECH وقدراتها والاستفادة من منظومة خدماتها المتنوعة بطريقة أكثر سلاسة ووضوحا.

ومع دخولها المرحلة المقبلة من النمو، تواصل ZainTECH تركيزها على تمكين عملائها من تحقيق نتائج أعمال ملموسة، ودعم المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة لبناء مستقبل أكثر رقمنة وذكاء ومرونة، انطلاقا من إيمانها بأن المستقبل الرقمي لم يعد مجرد رؤية بعيدة، بل واقعا يتشكل اليوم. فالمستقبل رقمي وذكي ومرن، أما بالنسبة لـ ZainTECH ، فإن هذا المستقبل لم يعد وعدا مؤجلا، بل واقعا بدأ الآن.