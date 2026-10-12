دولة الكويت تشارك في المنتدى الحكومي السابع لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين

وزير الخارجية البحريني د. عبداللطيف الزياني يكرم رئيس وفد الكويت وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي

شاركت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدولة الكويت اليوم الاثنين في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه إن الوفد الكويتي ترأسته وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

واوضح البيان ان المشاركة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير آليات حماية الضحايا مشيرة إلى ان القبندي ستشارك ضمن اعمال المنتدى في جلسة حوارية بعنوان (حماية العمالة المنزلية: التحديات وحلول التنفيذ).

ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات أبرزها حماية العمالة المنزلية والأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص والتوظيف الأخلاقي وبناء القدرات واستخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير جهود المكافحة.

وتأتي مشاركة دولة الكويت تأكيدا لحرصها على تعزيز الشراكات الدولية لحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.