وزيرة الأشغال تتفقد أعمال البنية التحتية في منطقة قرطبة

جولة وزير الأشغال الدكتورة نورة المشعان

تفقدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاثنين أعمال مشروع تحسين البنية التحتية في منطقة قرطبة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95 في المئة.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي إن المشعان تفقدت خلال الجولة مراحل تنفيذ الأعمال الجارية في المشروع واستمعت إلى شرح من الفريق الهندسي المشرف حول سير أعماله والخطوات المتبقية لاستكماله وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وأكدت المشعان وفق البيان أهمية استمرار المتابعة الميدانية ورفع وتيرة العمل مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة ومعالجة أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ.

وشددت على مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة مشاريع الوزارة في مختلف المناطق والتأكد من سير الأعمال وفق الخطط والبرامج المعتمدة بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.