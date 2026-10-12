النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع وزير الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات موضوعات مشتركة

النائب الأول ووزير الداخلية يترأس اجتماعا تنسيقيا بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة لبحث موضوعات مشتركة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعا تنسيقيا بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات وعدد من القيادات الأمنية لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه تم استعراض عدد من الجوانب الإدارية والتنظيمية ومناقشة الإجراءات المرتبطة بقطاع الاتصالات وسبل تيسير إنجازها إلى جانب بحث أوجه التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في تنظيم العمل وتذليل المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة للموضوعات المطروحة.

وأضافت أن الاجتماع جاء في إطار حرص (الداخلية) على متابعة الموضوعات المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتعزيز التعاون بشأنها بما يدعم انتظام سير العمل واستكمال الإجراءات ذات الصلة وفق الأطر المعتمدة ويحقق المصلحة العامة.