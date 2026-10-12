وفد الاتحاد السعودي يتفقد منشآت “السوبر” في الكويت

جولة الاتحاد السعودي -استاد جابر - كأس السوبر

تفقد وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من المنشآت الرياضية المخصصة لبطولة كأس السوبر السعودي، في زيارة ميدانية للوقوف على جاهزية المرافق والترتيبات الخاصة باستضافة النسخة الثالثة عشرة من البطولة في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

وتستضيف الكويت كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية، بعد توقيع تحالف «مجموعة الراي الإعلامية» و«شركة أعيان للإجارة والاستثمار» اتفاقية الشراكة الرسمية للاستضافة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بشريكه التجاري الحصري «SMC Vibes» – مجموعة الوسائل السعودية.

وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لشركة «الراي العالمية للدعاية والإعلان»، مدير بطولة كأس السوبر السعودي – نسخة الكويت خالد صلاح الساير، ونائب رئيس أول إدارة العمليات في «أعيان» نائب مدير البطولة وائل محمد القطامي، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وشملت الجولة استاد جابر الأحمد الدولي، ومرافق التدريب، في إطار متابعة التجهيزات الفنية والتنظيمية، حيث أبدى الوفد ارتياحه لما شاهده خلال الجولة، ولاسيما في استاد جابر الأحمد الدولي، بعد الاطلاع على الأعمال التي تمت، والتأكد من مستوى الجاهزية في مختلف المرافق المرتبطة بإقامة المباريات.

واطلع الوفد على أرضية استاد جابر الأحمد الدولي ومرافقه الرئيسية، والمدرجات وغرف تبديل الملابس والمناطق المخصصة للفرق والحكام، إلى جانب غرف تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، والمرافق الإعلامية، والنقل التلفزيوني المباشر للمباريات، ومسارات الدخول والخروج، ومواقف ووسائل النقل والخدمات التنظيمية المرتبطة باستقبال الجماهير.